台北自來水事業處的「翡翠原水管工程」以友善環境工法，克服艱鉅困難及優良工程品質，榮獲台北市政府112年度公共工程卓越獎肯定，北水處表示，預計明年完工通水，將可保障大台北地區民生及產業用水品質。

北水處表示，大台北地區原水水源97％取自新店溪水系，近年受極端氣候影響，強降雨常導致集水區上游原水濁度飆升，如2015年蘇迪勒颱風重創新店溪上游南勢溪，原水濁度超出淨水場處理負荷，造成台北地區供水中斷。

北水處表示，為提升自來水原水系統供水韌性，推動「翡翠原水管工程」，計畫以專管直接引取翡翠水庫放流低濁度原水，取水能力可達每日270萬噸，保障大台北地區6百萬人用水需求。

北水處也說，翡翠原水管隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，基於安全並降低外部影響，捨棄進度較快的爆破鑽炸方式，採用新奧工法機械鑽掘，降低施工對環境生態衝擊，工程也克服地質變異、岩盤堅硬等施工困難，於5月12日隧道全線貫通。

北水處表示，工程團隊以友善環境工法，克服艱鉅困難並兼顧優良工程品質，使本工程榮獲台北市政府112年度公共工程卓越獎肯定，工程承商工地主任亦獲得本屆卓越匠師獎殊榮，工程預計明年完工通水，將可保障大台北地區民生及產業用水品質。