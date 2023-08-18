11位國中一年級至高中二年級的經濟弱勢少年（女）參加汐止少年福利服務中心舉辦的「跨越你的不可能」體驗教育營，嘗試各項高低空繩索挑戰。（汐止少年福利服務中心提供）

新北市社會局委託汐止少年福利服務中心13日至15日與台灣外展教育基金會合作舉辦「跨越你的不可能」體驗教育營，共有11位國中一年級至高中二年級的經濟弱勢少年（女）參加。

汐止少年福利服務中心表示，活動透過戶外體驗發展青少年的自信心、耐挫力、同理心、社交力、環境責任等五大主要教學理念，社工與台灣外展教育發展基金會合作，透過高低空繩索以及個人自我挑戰等繩索挑戰課程，帶領青少年在不同的環境，找到生命的初衷與盼望，讓青少年發展其潛能，為其提供領導力及建立自信心，建立成功經驗與學習歷程，讓青少年有能力及信心面對未知的挑戰。

在課程中，學員需與團體成員完成各項任務，包括搭帳篷、野炊、平面活動、低空繩索及高空繩索，部份學員對此沒有任何經驗，闕姓學員表示，營地沒有冷氣又一直被蚊子叮，害他超想回家，但經過多次的團隊建立，與眾學員間不斷的互相鼓勵與扶持，讓他漸漸感受到在團體中的樂趣與歸屬，也嘗試各項高低空繩索挑戰。

活動經費由台灣外展教育發展基金會之「點燈吧!成為真正富裕的人」計劃贊助，台灣外展董事長廖炳煌老師表示「如果能從孩子還小的時候，把握每一個互動的時刻，在他們心目中建立起『機會』的樣貌和運作邏輯，把握機會一點兒也不難，這就給孩子一種很重要的，可以一生帶著走的能力」

汐止少年福利服務中心黃子萍社工督導全程參與陪伴，從旁觀察到少年從陌生到熟悉願意嘗試的過程，少年對自己展現十足的信心及冒險的勇氣也從中影響全體參與的少年及社工。