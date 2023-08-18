卡地亞（Cartier）今晚舉辦時尚晚宴，邀請陳庭妮、王柏傑、關穎、楊謹華、劉冠廷，以及Netflix台劇《八尺門的辯護人》的男女主角李銘順、雷嘉汭盛裝與會。李銘順身穿帥氣西裝、佩戴要價不菲的美洲豹胸針與鑽表，與劇中角色形成大反差，他笑說自己平日很少這樣盛裝，私下在家衣著很邋遢，其實與劇中角色很相像。

李銘順盛裝出席卡地亞晚宴，笑稱自己私下豪放隨興又邋遢，與《八尺門的辯護人》的角色比較相近。（粘耿豪攝／陶福媛台北傳真）

Netflix台劇《八尺門的辯護人》大受好評，在劇中飾演公設辯護人寶哥的李銘順展現精湛演技，不論說話、神情與性格皆完全融入角色當中，他透露其實他的個性豪放又隨興，與劇中的「寶哥」有幾分相似，因此演起來很過癮。

與劇中角色形成大反差的還有雷嘉汭，一反劇中「莉娜」一角脂粉未施、全身包緊緊的印尼傳統裝扮，她在晚宴上身穿一襲粉色裸肩低胸禮服搭配卡地亞全鑽套裝，展現她甜美性感的一面，她坦承自己是第一次參加珠寶活動，心情既緊張又興奮。

陳庭妮化身「寶萊塢公主」，一身健康膚色更加映襯珠寶之美。（粘耿豪攝）

陳庭妮身穿金黃色亮片禮服搭配充滿印度風情的蛋白石與祖母綠珠寶套組，笑稱自己是「寶萊塢公主」，尤其她最近迷上打網球，曬出一身健美的古銅色肌膚，更加襯映珠寶之美。同樣擁有健康膚色的「黑美人」關穎、才剛度假回來的楊謹華，也以古銅色肌膚搭配閃耀璀璨的卡地亞珠寶，顯得明豔動人。

王柏傑日前拿下台北電影展最佳男主角時，就是佩戴卡地亞腕表。（粘耿豪攝）

王柏傑日前以《疫起》拿下台北電影獎最佳男主角，走紅毯時就是佩戴卡地亞的Santos腕表，而女友謝欣穎送他的得獎賀禮，也是Santos腕表，因此卡地亞對他來說就像是幸運符，有很深的意義。卡地亞品牌之友劉冠廷則以復古造型搭配卡地亞腕表與黃鑽胸針，目前已擁有Santos腕表的他，接下來想再添購Trinity戒指。