中永和交界的四號公園鄰近捷運永安市場站，公園內還有籃球場、遊戲場及圖書館等設施，不論平日假日都人潮眾多，為保障行人安全，新北市交通局在周邊道路陸續完成全面降速、補繪並增加行穿線、調整斜坡道，以及全面實施行人優先或專用時相等工程，提升人車動線安全性，打造為「行人友善環境示範區」。

交通局長鍾鳴時表示，今年度展開捷運站生活圈步行友善計畫、國高中職通學環境及高齡長輩常進出地點改善專案，系統性檢討區域周邊道路的標誌、標線、號誌，並規劃行穿線退縮及增設庇護島，全面提升行人通行安全。

交通局交通管制工程科專員楊展昀指出四號公園周邊4個主要路口增設螢光底的「當心行人」及速限30的標誌，行穿線更加寬至3公尺，並視通行需求增設行穿線。捷運站出口的行穿線也擴大、增加綠底，提升駕駛注意，禮讓行人通行。周邊11處路口的號誌也全面設置行人早開5至20秒，也延長安樂路與得和路口的行人專用時相時間。

目前中和路400巷已有實體人行道，新興街也有標線型人行道，中和路350巷在地面增加新式「當心行人」圖示，提醒車輛禮讓行人，378巷也將增設標線型人行道，保障行人往返公園與捷運站之間的安全。