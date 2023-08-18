統一獅啦啦隊人氣成員JOY參與今年度明星賽展現高人氣。（Up直播提供）

JOY因失戀而有了靈異體質，有最美仙姑的稱號。（Up直播提供）

近年來啦啦隊熱潮風行，是許多有夢女孩們趨之若鶩的夢幻行業，各球隊均有不少代表性的女神產生，職棒統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni-Girls的成員JOY，便因出席2023年中職明星賽應援成為矚目焦點，在Up直播上同樣人氣紅不讓，單身的她坦言欣賞愛家的好男生，真的交了另一半也不會刻意隱瞞，個性十分坦蕩，而自國中開始擁有靈異體質的奇特經歷也因日前在節目上分享而討論度破表，有了最美仙姑的稱號。

今年才23歲的JOY，畢業於華岡藝校表演藝藝術科，擁有高挑身材和甜美外表在校時便備受矚目，精湛的舞蹈技巧讓她19歲時就加入了職棒統一獅啦啦隊，現已成為隊上學姊的一員，也在今年首度入選中職明星賽，令她十分感動，隨後被問及日前林襄被拍到後間接認愛的事件，JOY也大方回應統一獅隊上並沒有禁愛令的相關的規範，自己如果真的有了另一半不會刻意隱瞞，也不會特別排斥球員，坦言欣賞愛家會曬恩愛的男生，像是隊上球員蘇智傑顧家的形象就覺得很棒。

而近期遭逢鬼月來臨，有著最美仙姑稱號的JOY也因在節目上分享相關經驗而引起討論，表示自己會聽得見好兄弟講話其實是個意外，國中時因第一次失戀太難過跑到家中神明桌前靜坐，原本只是想說能讓心情能夠平靜一些，沒想到突然就開始聽到周圍有莫名的講話聲音，起初也不太相信，久而久之才發現原來是神明或是好兄弟們在講話，雖然聽的到但其實並不會害怕，因為感覺的到他們並沒有善意，只要保持平常心即可。

身為啦啦隊人氣成員的她，平常也十分寵粉，有空時就會在Up直播與粉絲們話家常，展現有別於球場光環的另一面，個性大辣辣的她被問及是否有被瘋狂粉絲騷擾，她也分享一開始還是直播菜鳥時有遇過要求看自己舌頭的奇怪要求，當時因為什麼都不懂就傻傻的照著粉絲的要求做，令她好氣又好笑，後來遇到奇怪要求時便懂得直接略過，最後被問到未來目標時，則期許自己未來也能成為啦啦隊中的指摽代表人物。