新北市義勇警察大隊18日舉行第十二屆「金勤獎」義警楷模頒獎典禮，新北市長侯友宜（右）親自出席，並受到現場義消們熱情歡迎。（杜宜諳攝）

新北市義勇警察大隊18日舉行第十二屆「金勤獎」義警楷模頒獎典禮，新北市長侯友宜（左二）親自頒獎給獲獎義警楷模。（杜宜諳攝）

新北市長侯友宜、新北市警察局長廖訓誠以及義警大隊長陳汪全在今(18)日晚間聯袂出席第十二屆「金勤獎」，由侯友宜親自頒發獎項給126位義警楷模，希望藉由這個新北市獨有的獎項，表揚義警人員對社會治安的無私奉獻，鼓舞義警工作士氣。

侯友宜致詞時，新北市致力打造安居、安全及安心的三安生活環境，建構本市治安防衛城，其中治安維護更是最重要的一環，而治安除靠警察機關外，更需要民間力量來協助執行，感謝義警夥伴們，透過警民攜手合作，共創和諧安樂社會，讓新北市成為「安居樂業」的宜居城市，更要讓403萬新北市民以居住於新北市為榮。

新北警方表示，「金勤獎」涵義代表著「真情」、「真勤勉」，藉由「金勤獎」表揚義警楷模，凝聚義警同仁協助維護社會治安的共識。晚間的頒獎典禮受獎義警楷模共有126位，係由全市4246位義警中遴選脫穎而出的，是義警中的佼佼者，更是義警中的模範人員。

新北警方指出，值得一提的是，獲選為義警楷模年資30年以上人員多達17名，其中永和中隊副小隊長李素錦、中和中隊南勢分隊副分隊長林東文等2名義警楷模，更是從事義警工作達40年以上，獲選義警楷模實至名歸。