前國民黨青年部主任陳冠安今天指去年高市雨水下水道完工比率，是六都最差；對此，高市水利局表示，雨水下水道規劃建置長度為滾動檢討增加，不能用完工比率統計，高雄市幅員大，尚有多處都市計畫、道路尚未開闢，目前雨水下水道規畫總長度887公里、建設總長度694公里，實施率78.2％，且高雄市在各縣市政府查核成績評比全國第一。

陳冠安今天在臉書發文表示，高雄市昨天大雨造成多處淹水，網路上出現不少高雄鄉親騎車開車「渡河」的畫面，很遺憾的是，2022年高雄雨水下水道完工比率竟然是6都最差，在2010年雨水下水道完工比率69.26％，還位居6都第3；然而12年過去，全國平均增加到79.81％，唯獨當年前段班的高雄，僅提升到78.2％，不僅從6都第3變成最後，雨水下水道完工比率更從領先全國平均到落後，重不重視治水，看數據就知道。

水利局指出，高雄市行政區面積高達2952平方公里，為6都面積最大，迄今已建置雨水下水道694公里、25座滯洪池，改善土庫、林園、美濃、鳳山溪及後勁溪排水，大幅縮減淹水面積達609公頃，所推動的各項工程均依照工程規範如期如質完成。（高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真）

陳冠安指出，高雄雨水下水道建設落後，不是市長陳其邁的錯，但如何追回這些年落後的進度，就是陳其邁的責任，陳建仁可無法再說陳其邁有超前部署了。

對此，高雄市政府水利局表示，高雄市雨水下水道規畫建置長度是配合都市計畫變更、道路開闢建置，雨水下水道規畫建置長度為滾動檢討增加，不能用完工比率統計。

因高雄市幅員大，尚有多處都市計畫、道路尚未開闢，目前雨水下水道規畫總長度887公里、建設總長度694公里，實施率78.2％，且高雄市在各縣市政府查核成績評比全國第一。

另都市防洪治水重點工作不僅雨水下水道建置，尚包含上游水土保持、中游區域排水、中小排水、市區道路排水、滯洪池建設等。

水利局指出，高雄市行政區面積高達2952平方公里，為6都面積最大，迄今已建置雨水下水道694公里、25座滯洪池，改善土庫、林園、美濃、鳳山溪及後勁溪排水，大幅縮減淹水面積達609公頃，所推動的各項工程均依照工程規範如期如質完成。