馬來西亞本週四（17日）一架民用小型噴射客機失事墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，本次失事墜毀的比奇390型（Beechcraft 390）呼號N28JV飛機副駕駛赫嘉阿拉斯（Heikal Aras Abdul Azim）的妻子感性地向她深愛的丈夫致意「你再也無法回訊了，」

據馬來西亞本週四（17日）一架民用小型噴射客機失事墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina），機上乘員多為政治人物，一篇Instagram社群網路的貼文顯示楊克里斯汀（Christine Yong）發布了一段影片，其中有她的丈夫和3個兒子、女兒，她表示他們非常想念爸爸。

楊曾在下午4:12發送簡訊給她的丈夫，附上了有關飛機失事的鏈接和影片。問他：「你還好嗎？」然而，她沒有收到任何回覆。

此外，Yong還感謝大眾的慰問之詞，並請求大家給予家人一些空間，因為他們正在度過艱難的時刻。

「感謝大家的關心和祈禱。請停止一切猜測，因為這正在影響著這些正在經歷艱難時刻的孩子和家庭。」

「我將在日後分享更多關於已故丈夫的消息，請大家理解我們現在需要的空間，尤其是孩子們。他現在確實飛得更高了，好好休息赫嘉阿拉斯。」她說道。

機上其他罹難者分別是機長沙魯卡馬（Shahrul Kamal Roslan）、巫統彭亨州行政議員拿督斯里佐哈里哈倫（Johari Harun）、凱里阿茲萬（Kharil Azwan Jamaludi）、沙哈魯阿米爾（Shaharul Amir Omar）、莫哈末納益法茲萬（Mohamad Muaidi）、莫哈末道菲（Muhammad Taufiq Mohd Zaki）以及拉馬里（Idris Abdol Talib @ Ramali）。