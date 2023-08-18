英國東南部一具中世紀少女遺骸出土時面朝下，雙踝很可能綑綁在一起。考古學家研判這種姿勢代表當年先人埋葬遺體時施以額外手段，以防少女「從墳墓爬出來」傷害在世的人們。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，這具女性遺骸年約15歲，出土地點位於英國西南部劍橋郡（Cambridgeshire）的村莊科寧頓（Conington）附近一處先民集居遺址，2016年到2018年發掘期間，考古學家發現這具骨骸，近日展開研究。

英國倫敦考古博物館（Museum of London Archaeology，MOLA）14日說明，中世紀前期的英格蘭並無殯葬傳統，多數人死亡後面朝上安葬，病亡者則以面朝下入土：「學界認為面朝下埋葬是一種針對『異己者』（otherness）的表現方式，不見容於中世紀前期社會的成員常以這種姿勢入土，包括形貌舉止與社群相異、社會地位低落、死於暴力或意外的人。」當時逝者葬於基督教會墓地並非標準作法，邊界似乎用於「重大或非比尋常的」下葬場合。

少女遺骸位於遺址的一處大坑洞。（取自Museum of London Archaeology）

MOLA骨骼專家認為，少女生前社會地位較低，死因不明，可能是暴斃或意外喪生，骨骼無久病或重病徵兆。專家在牙齒發現證據表明少女小時候營養不良，脊椎有關節疾病，從小從事粗重工作很可能導致症狀惡化。

碳14測年法顯示，少女死於西元680年至880年，該處集居地人類活動在西元8世紀到9世紀之間結束。當地曾是盎格魯撒克遜時期英格蘭七大王國之一麥西亞（Mercia）的行政中心，麥西亞王國失勢後，此地落入遺棄下場。

MOLA資深骨骼專家沃克（Don Walker）說，遺骸出土狀態讓考古學家得以一窺古代「異己者」生死實況，「我們可能永遠無法確知社群如何看待少女，但下葬方式幾可確定她被視為異類。面朝下葬身邊界，雙踝位置顯示死前綁在一起，這暗示社群採取額外手段，確保她無法從墳墓裡『回來』。」

中世紀英格蘭先民集居地邊界入口大門想像圖。（取自Museum of London Archaeology）

少女身軀置於一處坑洞，坑洞此前立有一根大型木柱，可能用於打造圍欄入口，代表集居地邊界，集居活動結束，木柱拆除後的坑洞成了現成墓地。若少女入土時恰逢社群捨棄集居地，這可能是整個社群搬家前做的最後一件事。

少女入土姿勢與附近另名中世紀女性遺骸類似。距離少女出土地約48公里處另一遺址，專家曾發現一具生存年代介於8世紀到9世紀的女性骸骨，同樣面朝下埋葬，葬身處也位於集居地邊界，雙臂、頭顱、頸部與腰椎第4節佚失，生前恐遭處決。