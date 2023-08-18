英國東南部一具中世紀少女遺骸出土時面朝下，雙踝很可能綑綁在一起。考古學家研判這種姿勢代表當年先人埋葬遺體時施以額外手段，以防少女「從墳墓爬出來」傷害在世的人們。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，這具女性遺骸年約15歲，出土地點位於英國西南部劍橋郡（Cambridgeshire）的村莊科寧頓（Conington）附近一處先民集居遺址，2016年到2018年發掘期間，考古學家發現這具骨骸，近日展開研究。

英國倫敦考古博物館（Museum of London Archaeology，MOLA）14日說明，中世紀前期的英格蘭並無殯葬傳統，多數人死亡後面朝上安葬，病亡者則以面朝下入土：「學界認為面朝下埋葬是一種針對『異己者』（otherness）的表現方式，不見容於中世紀前期社會的成員常以這種姿勢入土，包括形貌舉止與社群相異、社會地位低落、死於暴力或意外的人。」當時逝者葬於基督教會墓地並非標準作法，邊界似乎用於「重大或非比尋常的」下葬場合。

少女遺骸位於遺址的一處大坑洞。（取自Museum of London Archaeology）
少女遺骸位於遺址的一處大坑洞。（取自Museum of London Archaeology）

MOLA骨骼專家認為，少女生前社會地位較低，死因不明，可能是暴斃或意外喪生，骨骼無久病或重病徵兆。專家在牙齒發現證據表明少女小時候營養不良，脊椎有關節疾病，從小從事粗重工作很可能導致症狀惡化。

碳14測年法顯示，少女死於西元680年至880年，該處集居地人類活動在西元8世紀到9世紀之間結束。當地曾是盎格魯撒克遜時期英格蘭七大王國之一麥西亞（Mercia）的行政中心，麥西亞王國失勢後，此地落入遺棄下場。

MOLA資深骨骼專家沃克（Don Walker）說，遺骸出土狀態讓考古學家得以一窺古代「異己者」生死實況，「我們可能永遠無法確知社群如何看待少女，但下葬方式幾可確定她被視為異類。面朝下葬身邊界，雙踝位置顯示死前綁在一起，這暗示社群採取額外手段，確保她無法從墳墓裡『回來』。」

中世紀英格蘭先民集居地邊界入口大門想像圖。（取自Museum of London Archaeology）
中世紀英格蘭先民集居地邊界入口大門想像圖。（取自Museum of London Archaeology）

少女身軀置於一處坑洞，坑洞此前立有一根大型木柱，可能用於打造圍欄入口，代表集居地邊界，集居活動結束，木柱拆除後的坑洞成了現成墓地。若少女入土時恰逢社群捨棄集居地，這可能是整個社群搬家前做的最後一件事。

少女入土姿勢與附近另名中世紀女性遺骸類似。距離少女出土地約48公里處另一遺址，專家曾發現一具生存年代介於8世紀到9世紀的女性骸骨，同樣面朝下埋葬，葬身處也位於集居地邊界，雙臂、頭顱、頸部與腰椎第4節佚失，生前恐遭處決。

文章來源：Medieval girl buried face down, ankles possibly tied, to prevent ‘return’ from the grave
文章來源：Medieval girl buried face down with bound ankles, likely so she couldn't 'return' from the grave
「吸血鬼」原型人物凶殘出名 研究曝他生前有這毛病
影》5300年「歐洲冰人」真面目曝光！不但禿頭 膚色還令人意外
少壯別偷懶多運動 老來可降這「9種癌症」纏身風險
#考古 #骷髏 #少女 #中世紀 #遺骸