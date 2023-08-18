交通部民航局與桃園市地政局日前宣布，航空城建物拆遷評點提高至14.7元，明年10月前自願搬遷加發獎勵金等，但地方認為政府沒正視工程延宕問題，今向桃園市長張善政當面表達意見，要求落實先建後遷照顧搬遷戶，若無果不排除發起抗爭。市府回應，部分陳情內容已規畫執行方案，其他需再討論事項，各單位將再研議可行性。

市議員游吾和、徐其萬今日中午與大園12位里長前往市府，針對航空城建物補償與安置作業當面向張善政反映意見，地政局、工務局、航空城工程處等單位出席討論，會議長達1個多小時。

游吾和表示，現場提出多項訴求，包括建物拆遷評點應依法提高至16.6賠償徵收戶、落實最後搬遷15％扶助金、降低安置住宅價格及首次繳款金額、提前發放選擇安置街廓的自拆獎勵金等，日前公布加發第三階段自願優先搬遷獎勵，但經計算搬家損失和獎勵金根本不符比例。

游吾和大嘆，陳情變政令宣導，雖市府預計擇日再邀地方討論，但再討論也不會有結果，民眾不滿意現行政策，若1周後無相關回覆，不排除發起抗爭。

「政府堅持己見宣布政策，完全不瞭解地方真實狀況！」徐其萬指出，搬遷戶要求先建後遷，至今土地未點交給民眾，無法蓋房申請建照和使照，許多未搬遷者無力負擔才未搬離，安置住宅價格也逐年調漲，籲政府應聽取民意發揮同理心，照顧搬遷戶。

地政局說明，安置住宅價格目前以成本價配售，包括建築發包價格，土地以開發後評定價格再折扣優惠計算，都以成本甚至低於成本價計算；建物補償以行政院11日航空城核心計畫專案小組會議決議，參考今年與2021年補償評點及營建工程物價指數調整幅度約20％，以具安置資格的住家增加補助，協助居民安置。

地政局表示，考量整體期程受安置街廓增配和疫情影響，建物拆遷期程會檢討調整，原定拆遷期程則考量已有搬遷規畫的民眾權益，增加為第三階段優先搬遷並規畫獎勵及增加房租補助費；加速配地則會考量整體工程進度、區域發展需求及民眾意見並研議可行性。

地政局也說，民眾反映相關意見，部分已有規畫執行方案，其他需再討論事項，張善政已指示由各相關單位再研議可行性。