「山道猴子的一生」近日火速竄紅，上下2集累積的觀看數超過6百萬，內容敘述車圈、網路社群、人際關係等元素，被許多網友封為神作，甚至有許多粉絲為角色開設IG帳號，或是進行二次創作。對此，原創作者也發布聲明，除了感謝大家的支持外，也直說「情況越來越失控」，強調自己僅有經營YouTube平台，若其他社群因山道猴子衍伸糾紛，「一概不負責」。

「山道猴子的一生」上下2集的觀看次數累計已突破6百萬。（圖／翻攝自YouTube）

創作者「Eric Duan」在個人YouTube頻道社群發文，「感謝大家這麼捧場，但由於情況越來越失控，我認為有必要做個聲明」，強調自己僅有經營YouTube的平台，只有這個帳號的內容是由他本人發布，若在IG、FB、X（Twitter）上發現山道猴子相關的角色帳號，皆是路人或粉絲建置，「我沒有介入也沒有提供任何圖片素材，如果有二創也是他們做的」。

事實上，Eric Duan在前幾日的貼文就寫到，山道猴子中的每一個角色都被粉絲設置了IG帳號，每個角色甚至還會在網路上互嗆，讓他看了忍不住在公司大笑，「同事覺得我有病」。不過Eric Duan也提醒，大家在娛樂的同時要注意自己的言行舉止，若因為山道猴子的二創、相關帳號產生糾紛，「本人一概不負責」。

對此，有不少網友留言，「願稱Duan大大為車界最強創作者」、「看完故事通體舒暢，希望每位猴子都可以盡快安息」、「有出道即巔峰之感」、「希望能延伸別的台灣道地主題，例如：89猴子的一生」、「支持節目多開發，多關注台灣道路設計問題，造福人群」，另外，也有人認為山道猴子的影片成功打造新的IP，建議他做好智慧財產權的功課，才能保護好創作。