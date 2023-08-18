好市多1批從美國進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」被檢出殘留農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定，總計2120包，已售出94包，即起回收下架，對此，北市衛生局表示，18日隨即派員查核，目前內湖及北投分店現場架上未見販售該違規產品；北市主任消保官楊麗萍則指出，好市多已於18日開始通知會員辦理退貨。

衛生局表示，18日接獲高市衛生局通知於8月8日抽驗的4件產品，其中1件「Sonoma精選乾酪綜合包(910公克／包)」（有效日期2023／10／19）檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg／kg，不符不得檢出的規定，18日隨即派員前往好市多內湖店及北投店查核。

衛生局說明，查核後好市多內湖及北投分店現場架上未見販售「Sonoma精選乾酪綜合包(910公克／包)」，目前案內不合格產品於5月20日進貨共500包、計455公斤，庫存下架158包、計143.78公斤，已輔導業者落實自主管理，日後依規定辦理產品銷毀。

北市主任消保官楊麗萍指出，經好市多表示，全國計3735位會員購買，商品召回及退費補償方案，18日已公告於賣場及官網，並開始通知會員辦理退貨及後續退貨機制，召回產品區間為5月19日至8月8日曾購買的消費者。

楊麗萍進一步指出，已要求北市所轄好市多分店，轉達總公司研議進口商品控管及自主檢驗的強化措施，將持續關注好市多兩分店辦理情形，若消費者認未獲好市多妥善處理，可提消費爭議申訴，將協助維護消費者權益。