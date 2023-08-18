台中市大里區七將軍廟慶祝聖誕，自18日起一連3天舉辦廟慶，信徒來到廟裡祭拜，供品桌的供品一輪換過一輪，香火鼎盛。（潘虹恩攝）

台中市大里區七將軍廟慶祝聖誕，自18日起一連3天舉辦廟慶，大里高中學生帶來吉他表演。（七將軍廟提供／潘虹恩台中傳真）

每年農曆7月5日是七將軍聖誕，台中市大里區七將軍廟慶祝七將軍聖誕，自18日起一連3天舉辦廟慶活動，吸引各地民眾前往祭拜，現場除有戲團表演酬神，廟前新興路也擺出整路小吃、零食、遊戲攤商，相當熱鬧；而為配合廟方慶祝活動，新興路也將封路3天。

今年七將軍廟民俗祭典活動由18日起至20日，開幕式包括大里國小、光榮國中等學校帶來祥獅獻瑞，還有大元國小、青年高中、大里高中等校接力演出勁歌熱舞，社區大學、陶笛樂團、薩克斯風樂隊也不惶多讓，各個表演都相當精彩。許多信徒來到廟裡祭拜，供品桌的供品一輪換過一輪，香火鼎盛。

台中市七將軍廟董事長李淵全表示，每年農曆7月初三是七將軍廟聖誕，廟方年年舉辦廟會活動慶祝，已延續幾十多年，向將軍爺祝壽。廟方每年舉辦民俗祭典，安排社區、學校等單位表演，並邀請攤商擺攤，多年來也成為地方特色。

他說，今年民俗活動一如既往接連開辦3天，19日（農曆7月初四）晚間11點會有祝壽大典，地方民眾皆會前來一起團拜，場面盛大，歡迎各地信眾一起來到廟裡拜拜、慶祝。

為配合祭典活動，也避免信徒返廟祭拜、人潮眾多影響交通，廟方特別申請廟前新興路進行交通管制，將封路3天，提醒民眾繞道而行。另，281路（含延、副）以及39路公車自17日起至21日將取消停靠部份站位，另設置臨時停靠站位，提醒乘車民眾注意。

台中市大里區七將軍廟是當地信仰中心，主要祭拜6名因公殉職的壯士與1隻忠犬，其中以尋找失物最為靈驗，凡舉車輛、牲畜、失憶走失者皆能失而復得。傳說，民眾到廟內祈願順利找回失物後都會演戲酬神，找回者眾多，幾乎天天都有戲可看。