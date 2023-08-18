北市南港區南港路3段47巷與昆陽街60巷口，18日晚間6時44分發生路面坍塌意外，所幸無人受傷，也沒有車輛遭到波及，警方已協助管制周邊，由新工處搶修中。
警方表示，接獲119轉報110指有地基掏空情事後，立即派員到場查處，發現現場路面有約1平方公尺凹陷坑洞，已架設封鎖線，由新工處人員搶修中，也有義交人員指揮交通。
據新工處人員表示，是因水管破裂滲水，造成地質軟化塌陷。警方將持續協助管制周邊，並加強查報。
北市南港區南港路3段47巷與昆陽街60巷口，18日晚間6時44分發生路面坍塌意外，所幸無人受傷，也沒有車輛遭到波及，警方已協助管制周邊，由新工處搶修中。
警方表示，接獲119轉報110指有地基掏空情事後，立即派員到場查處，發現現場路面有約1平方公尺凹陷坑洞，已架設封鎖線，由新工處人員搶修中，也有義交人員指揮交通。
據新工處人員表示，是因水管破裂滲水，造成地質軟化塌陷。警方將持續協助管制周邊，並加強查報。
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