《旺報》社長兼總主筆戎撫天今天（18日）表示，過去40年來，兩岸間政治對立的情況遲遲無法化解，建議大陸對台灣應該加強理解、把台灣民眾當成主要的溝通對象、深化和台灣年輕人溝通，讓兩岸領導人達成「永久和平共識」，最終實現和平統一的目標。

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」17至18日在四川成都舉行，今天（18日）上午進行主題發言，由16位兩岸學者專家分享觀點，台灣和大陸各8位。

台灣從蔣經國執政晚年開始民主化。戎撫天認為，經歷40年的發展，民進黨從一開始提出尖銳的台獨，到現在不再提法理台獨，台灣社會已改變很多，「但為什麼過去40年來，兩岸間政治對立的情況沒有辦法紓解？」

戎撫天表示，要化解這個難題，必須靠兩岸領導人達成「永久和平共識」。他強調，「永久和平共識」不是「兩岸和平協議」，後者要經過正式的談判協商，並經過雙方代表簽署，是有約束性的法律文件。

「至於前者，只要兩岸領導人有共識，它就會形成，而且能夠實現」，如何尋求兩岸永久和平共識，戎撫天提出3項建議：一、大陸對台灣應該多理解。為什麼台灣人會怕大陸？「我想很單純，因為台灣人現在對大陸的體制還不是完全放心，怕被大陸統治，該怎麼做才能把害怕的心態改變過來？」二、大陸和台灣的溝通。以往都是官方或學界之間對話，現在新媒體、社群媒體蓬勃發展，應思考如何用台灣人聽得懂的話、用沒有疆界的社群媒體去跟台灣人、特別是年輕人溝通。

戎撫天呼籲，三、大陸的學界或政府，要把台灣民眾當成主要的溝通對象，而非台灣官方。因為台灣有可能每4年就政黨輪替一次，所以大陸應該把主要精力放在台灣民眾身上，「用台灣人民聽得懂的話，讓台灣人民認同大陸，接受大國、不怕大國，這個才是最有效的去實現和平統一的方法。」