安孝燮此行親切自學中文、於記者會上也是有求必應，展現強大的親和力。（粘耿豪攝）

因《社內相親》和《浪漫醫生金師傅》人氣大漲的韓星安孝燮，17日為粉絲見面會抵台，並於今（18）日出席記者會，於記者會上他特地自學中文，雖在自我介紹十一度忘詞但最後仍順利說出「你好，我是安孝燮，謝謝大家今天來到這裡。」除秀中文外他甚至還秀出個人技「大腿鼓掌」，即使秀完立刻害羞直呼有些丟臉，不過親民、親切的模樣也讓現場媒體印象深刻。

安孝燮受精品品牌青睞，去年Gucci與adidas的聯名系列發布時，也找他站台。（摘自安孝燮IG/林欣儀台北傳真）

此次現身記者會以Gucci 2023秋冬男裝系列，一襲霧藍色西裝搭配灰色寬版西裝褲現身，搭配《浪漫醫生金師傅》時期，微捲又帶點層次的厚劉海髮型，展現隨性、時髦的時尚氛圍。身高187再加上精緻的臉蛋，一直以來都是不少精品的寵兒，在韓國便經常出席Gucci、Dior、Celine等精品品牌記者會，同時也是韓國時尚雜誌的封面常客。

安孝燮夏日穿搭聖品是五分袖圖案T。（摘自安孝燮IG/林欣儀台北傳真）

在劇中經常西裝示人，在時尚場合也是霸氣、神秘兼具，不過其實他私服可奶可帥，是不少韓國男生也會追蹤、參考的穿衣模板，自曝非常怕熱的安孝燮透露自己夏日的消暑秘訣就是「一直待在家」，不過一旦出門也絕不馬虎。觀察IG可以發現，夏季安孝燮私服最愛的單品分別是五分袖大圖案T恤，另外再搭配漁夫帽、棒球帽等單品，增加穿搭的豐富度，另外若天氣較不炎熱時，他也會在T恤中搭配長版背心，巧妙地露出一小截來增加層次感。

安孝燮的襯衫穿搭手法十分值得參考。（摘自安孝燮IG/林欣儀台北傳真）

另外襯衫也是他經常選穿的單品之一，雖然襯衫容易有過於正式、老調的第一印象，不過安孝燮每次在穿著襯衫時都會透過挽起袖子、刻意解開第一顆袖子，甚至微微露出胸口等方式，削弱襯衫的正式感，襯衫的版型挑選上也會選擇較為寬鬆的剪裁，使整體更有率性、隨性的氛圍，也很適合在天氣顏色的台灣穿著。