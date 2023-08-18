好不容易搶通的投83線3.5k與投89線52k道路，因這兩天下雨不斷土質鬆軟，17日午後再次交通中斷！南投縣長許淑華18日下午會同仁愛鄉長江子信、縣議員林婷立、仁愛鄉代表會主席洪文全等人，到該路段了解最新災情，縣府表示「如果天候穩定，預計2~3天可搶通」。
「卡努颱風夾帶豪大雨重創南投縣仁愛鄉，搶通的路段，遇到大雨，隨時可能崩塌！」許淑華說，她下午先到力行產業道路重要聯外道路投89線52k處了解落石掉落狀況，看到該路段因土質鬆軟，順向坡滑動，路面承受不住壓力，大雨導致坍塌，看到工程人員又忙於搶修通了又塌的道路，特別感謝工程人員投入89線搶通工作。
隨後，許淑華等人前往通往知名景點奧萬大必經的聯外道路投83線勘災。許淑華說，投83線搶通沒多久，3.5k附近因下雨，導致路面塌陷，路基也被雨水淘空。對於道路又中斷問題，公所及縣府委託廠商正設法開出便道，方便民眾通行。
許淑華表示，天氣不穩定，仁愛鄉下著雨，山區含水量太高，道路隨時可能崩塌。看到連電纜線都被路樹壓垮，「真的很危險」。但她也表示，縣府和公所會即時應變，並請廠商配合儘速搶修，縣府隨時都會掌握災情，並針對救災進度跟縣民報告。
陪同前往勘災的縣議員林婷立說，投83線3.5k處17日中午因大雨再度坍方，希望在安全的情況下，儘早修復，方便民眾通行。
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