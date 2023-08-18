通往賞楓知名景點奧萬大的重要聯外道路投83線道路再次中斷，工程人員持續搶通中。南投縣政府提供

南投縣長許淑華前往仁愛鄉勘查已經搶通又塌陷交通中斷的道路狀況。南投縣政府提供

好不容易搶通的投83線3.5k與投89線52k道路，因這兩天下雨不斷土質鬆軟，17日午後再次交通中斷！南投縣長許淑華18日下午會同仁愛鄉長江子信、縣議員林婷立、仁愛鄉代表會主席洪文全等人，到該路段了解最新災情，縣府表示「如果天候穩定，預計2~3天可搶通」。

「卡努颱風夾帶豪大雨重創南投縣仁愛鄉，搶通的路段，遇到大雨，隨時可能崩塌！」許淑華說，她下午先到力行產業道路重要聯外道路投89線52k處了解落石掉落狀況，看到該路段因土質鬆軟，順向坡滑動，路面承受不住壓力，大雨導致坍塌，看到工程人員又忙於搶修通了又塌的道路，特別感謝工程人員投入89線搶通工作。

隨後，許淑華等人前往通往知名景點奧萬大必經的聯外道路投83線勘災。許淑華說，投83線搶通沒多久，3.5k附近因下雨，導致路面塌陷，路基也被雨水淘空。對於道路又中斷問題，公所及縣府委託廠商正設法開出便道，方便民眾通行。

許淑華表示，天氣不穩定，仁愛鄉下著雨，山區含水量太高，道路隨時可能崩塌。看到連電纜線都被路樹壓垮，「真的很危險」。但她也表示，縣府和公所會即時應變，並請廠商配合儘速搶修，縣府隨時都會掌握災情，並針對救災進度跟縣民報告。

陪同前往勘災的縣議員林婷立說，投83線3.5k處17日中午因大雨再度坍方，希望在安全的情況下，儘早修復，方便民眾通行。