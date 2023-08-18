北醫楓林為了擴大服務對象、向下扎根，首度前往中正國小辦理生物醫學體驗營。(圖／金門高中提供)

今年榮獲全國優秀青年表揚的金門醫院醫師陳英傑，為營隊學員分享公費醫生的課程。(圖／金門高中提供)

第三度與金門縣政府合作的台北醫學大學楓林幸服服務團(北醫楓林)，今(18)日起在地區展開一連3天的「高中生物醫學研習營」與「國小生物醫學體驗營」，讓學生學習醫學領域的相關知識；除了有結合衛教知識設計的遊戲與課程外，也將北醫校內專業的師資及實驗器材等帶來金門，如牙體形態學實驗、細菌染色實驗、團體動力學、大體解剖等醫藥衛生領域的專業知識均融入活動中，寓教於樂。

據了解，北醫大楓林幸服服務團為「北醫楓杏醫學青年服務團」的分支社團，以偏遠山區、離島及原住民孩童為對象，服務已邁入第13年，足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、高雄、南投、馬祖、澎湖等地，超過1萬名學子受惠。藉由舉辦寓教於樂的課程及活動，貼近這群孩子的生活並傳播衛教知識。

縣府指出，北醫楓林今年為了擴大服務對象、向下扎根，首度前往金門縣中正國小辦理生物醫學體驗營。今日的服務計畫當中，金門高中營隊報到人數多達79人，中正國小營隊實際參與人數更高達85人，也捲動不少師長與社會愛心人士完整此次服務計畫。

今日營隊的第一堂課，邀請到今年榮獲全國優秀青年表揚的金門醫院醫師陳英傑，與營隊學員分享公費醫師的生涯之旅課程，期望能啟蒙更多對醫藥衛生學群有興趣的學員一同投身服務，建構離島醫學公費生未來返鄉服務的正向循環。

金門高中校長許自佑表示，很高興第三年與北醫合作辦理營隊，醫學營會是學生們瞭解醫學相關領域很好的管道，勉勵同學把握機會。中正國小校長蔡雪芳更準備豐富的禮品贈予北醫，她說，國小學童能有體驗醫學課程的機會十分不易，鼓勵同學向北醫的師長與服務員們學習，並感謝北醫服務員的付出。