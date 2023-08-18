北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，面對嚴峻的兩岸情勢嚴峻，兩岸應該加強民間交流，人為的創造「小天時」，避免兩岸走向兵凶戰危。

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」17至18日在四川成都舉行，今天（18日）上午進行主題發言，由16位兩岸學者專家分享觀點，台灣和大陸各8位。

「和平統一需要天時地利人和」，李振廣觀察，從今年春天以來，大陸積極塑造兩岸和平交流的大格局。例如國台辦主任宋濤會見了很多來自台灣的訪問團，前總統馬英九帶著台青訪問大陸，北京大學郝平書記帶著陸生訪問台灣。特別是入夏後，包括海峽論壇、青年夏令營、論壇和研討會，兩岸各種交流機制都在啟動。

李振廣認為，上述這些人為塑造的「小天時」，努力塑造台海新局面，讓台海局勢盡量回到和平穩定、交流合作的軌道上來，順勢「對沖」美國對華的戰略圍剿、以及國際炒作台海局勢緊張的負面影響，避免兩岸走向兵凶戰危。

李鎮廣呼籲，對於改變當前兩岸緊張氣氛的「小天時」而言，如果兩岸交流愈來愈密切，就會為台海和平增加一分力量，台海和平就多一點希望，希望大家凝聚每一分力量，形成浩浩蕩蕩的主流。