國民黨總統參選人侯友宜對核廢處理表示，可借鏡他國技術「打入地下」。檢視美國案例，目前主要問題不在處置方式，而是儲存地點，永久處置場選址爭議不斷，爭吵40年仍無果，短期內看不到解答。

基於氣候變遷，美國能源部在4月一份報告中，把核能視為達成2030年前溫室氣體排放減半以及2050年前淨零排放等目標的關鍵；拜登政府去年4月宣布挹注60億美元（約新台幣1907億元），支持核能設施持續運轉。

據官方統計，美國擁有54座核電廠、93座核反應爐，散落全美28州，發電量占全國近20%，占所有低碳電力達5成。自美國1950年代開始使用核能以來，已累積約9萬公噸重金屬核廢料，並以每年多2000公噸的速度增加。

美國非營利核電產業組織「核能協會」（Nuclear Energy Institute）指出，美國核廢料主要是使用「先濕後乾」貯存。燃料棒退出爐心後，會先放置在40呎深冷卻池中，貯存約5年後，再放入內殼以不銹鋼打造、外層再以水泥密封的「乾式貯存護箱」（dry storage cask）。

「核能協會」核電廠除役暨核廢料資深主任麥卡倫（Rod McCullum）對目前處置方式的安全性具有信心，2021年接受美媒訪問時曾為此打包票說，「從1986年來，我們裝載超過3000個乾式貯存護箱，從來沒有問題，沒出過差錯，沒有輻射散播出去」。

不過，美國核能目前主要問題並不在核廢料處置方式，而是儲存地點。

美國核廢永久處置場難產逾40年，核廢料目前僅能分散處理，暫存於35州80處，其中多為現役或已除役的核電廠內。

根據美國1982年實施的「核廢料政策法」（Nuclear Waste Policy Act），核廢管理是能源部職責。由於美國核電廠幾乎全為私營，政府須支付營運商核廢料暫存費用；截至今年4月，支付金額超過100億美元，估計在永久處置場設置完成前，費用將累積上看309億美元（約新台幣9800億元）。

事實上，美國早在1980年代初就開始尋覓永久處置場址，最初圈選9個地點，後來縮減至3處，1987年選定內華達州的育加山（Yucca Mountain），美國國會隨即通過「核廢料政策法」修正案予以定案。

由於政府定案前未先取得地方共識，內華達州大為反彈，更有一說是挑選內華達州作為核廢料永久掩埋地，是因為該州議員在國會山莊影響力最小。

這項修正案後來被反對者稱為「去死吧內華達州法」（Screw Nevada Bill）；1987年代表內華達州當選聯邦參議員、後來成為參院民主黨領袖的瑞德（Harry Reid），更是把阻擋育加山案當成30年國會生涯重點工作之一。

民間、政治阻力不斷，美國時任總統歐巴馬（Barack Obama）2010年宣布撤銷育加山案執照申請。2020年時任總統川普（Donald Trump）一度反對計畫案持續停擺，但後來態度180度逆轉，表示他已經聽見內華達州聲音，「我的政府會尊重你們」。

永久處置場設置之路遙遙無期，「華盛頓郵報」（The Washington Post）去年4月刊登一篇專題報導，探討「美國應該如何處理核廢料？」

報導指出，日本2011年爆發福島核災事件，讓部分美國民眾擔心起核廢存放問題，其中包括住家離目前已除役之加州聖翁諾飛核電廠（San Onofre Nuclear Plant）僅20英里的婦人瑪格達（Marni Magda）。

美國南加州愛迪生公司（SCE）2013年因蒸汽系統問題，宣布關閉聖翁諾飛核電廠。但在永久處置場設置完成前，儲存在電廠內的1600噸核廢料，只能暫留原地。

聖翁諾飛核電廠位於斷層帶上，瑪格達除了擔心地震與海嘯，也擔心海岸侵蝕及氣候變遷引起的海平面上升，恐引發安全疑慮。她憂心地說：「我們不能把核廢料留在這。」

報導指出，美國政府與專家雖然普遍認為，深層地質處置是核廢料最佳解方，但離永久處置場設置完成還很遠，短期內將推動「整合性暫時儲存」，把散落各處的核廢料，集中至一個或多個儲存設施管理，確保核廢料存放安全。

侯友宜能源政策將核電列為選項之一，他舉例，芬蘭會將核廢料固化，打到地底下；美國則會將它做成膠囊，送到人跡少的地方，再打到地底下。