韓國超夯饒舌節目《Show Me The Money》（以下簡稱SMTM）每季開播話題不斷，2022年度最新冠軍由被讚天生Rapper的女歌手李泳知奪下，她也成為節目首位女冠軍，事後更把獎金全數捐出，相當圈粉。李泳知今（18日）無預警宣布將開啟亞洲巡迴演唱會，首站更選定台北，讓台灣粉絲相當興奮要準備搶票了。

李泳知今日下午在IG更新近況，驚喜透露將舉辦人生第一次個人演唱會，準備在亞洲各地巡迴表演，加碼分享可能會演唱尚未公開的歌曲，更謙虛地表示，「品質有可能比想像中的好」；而亞洲巡演第一站就是在台北，今年9月27日，但表演場地尚未公開。

另外還有宣布新加坡場在10月20日，其他還會陸續公布。據悉，台灣場主辦單位理想國也有在臉書公開李泳知開唱消息，儘管表演地點和售票資訊尚未公開，底下已湧入大票粉絲留言，激動表示，「拜託實名制，好想親眼看李泳知的霸氣」、「第一站就選台北，太與有榮焉了吧」、「有推有票，希望能搶到票」。

年僅20歲的李泳知高中時就以《高等Rapper3》冠軍身分出道，與表現時氣場全開模樣不同的是，平時的她搞怪又不顧形象，在《Biong Biong地球娛樂室》和個人YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》展現饒舌歌手外的另一種面貌，深受廣大網友喜愛，目前是韓國相當有人氣的新生代女星。