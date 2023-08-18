韓國男星金南佶出道20年首度來台，今（18日）晚在Zepp New Taipei舉辦「2023 KIM NAM GIL GLOBAL TOUR ‘AGAIN’ in TAIPEI- FAN MEETING」，下午接受台灣媒體聯訪，曾自稱「金大媽」的他，每一題都侃侃而談，被記者虧私下與螢幕形象有極大反差，不僅愛撒嬌且嘮叨，他立刻搞笑反問「請問您是在哪裡看到」，並澄清「我不是嘮叨，是長舌、話多」，訪問到一半，他還聊到忍不住笑說「你們今天應該都回不了家」。

被問及是否有算過自己最高紀錄多久沒跟其他人說話，金南佶爆笑回應「那就會是我死掉的那一天了，所以不會有那種紀錄」，並稱自己真的很愛聊天，在家都會一直跟父母親以及寵物講話，看書和打電動的時候也會一直自言自語，有時候甚至還會被爸爸嫌吵，講到一半，他突然有感而發反問記者們：「各位都結婚了嗎？如果家裡有小孩陪你講話的話，是件很幸福的事，像我一一樣，我媽很喜歡我這樣，因為家裡沒有女兒，小時候媽媽就一直要我多講話。」

而金南佶曾演出《緊急迫降》等與飛機有關的電影，好奇他私下搭機癖好，他先是搞笑提醒：「我長話短說好了，如果要說長的話，你們可能都不能回家，甚至我等等也無法上台演出了！」提到有些人遇到亂流就會很害怕，他就會抓住他的手說「沒關係」，還笑說自己還會耍帥，邊一隻手拿著書看，一隻手放在對方的背後安撫。因為飾演過機師，「雖然我在受訓時，降落都沒成功過」，但很常想像「若遇到空難，我就自己衝進去開飛機」，大概講了5分鐘才結束，讓他不好意思地反問記者：「你是不是後悔問這題了？」