2024總統選戰白熱化，《台灣民意基金會》今（18）日早上也公布一項「 國人看好誰當選2024台灣總統」的即時民調，民進黨參選人賴清德56%高居第一、民眾黨柯文哲居次19.6%、國民黨侯友宜排第三12.4%，剩下5.8%「沒意見」、5.6%為「不知道」。媒體人王尚智指出，看好度除支持度外還有一部份是「絕望的看好」，以民調來看有將近20%的在野支持者已經「無比絕望」，即認為在野陣營沒有任何整合的可能性，這是一個警訊。

媒體人王尚智今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，看好度與支持度並非絕對是正相關，因為有一種是「歡欣鼓舞的看好」，另一種是「絕望的看好」，看好度是包括自己在內，想像整體民意的優劣順序的可能性。

王尚智分析，在看好賴清的56%裡面，一部分是民進黨支持者對賴的看好和支持，另外一部分則是「在野陣營的絕望度」；對照民調的支持率來說，大約有35-37%是綠營支持者對賴清德看好，減掉這部分後，「在野陣營的支持者有快20個百分點已經是無比絕望」。

王尚智指出，這些在野支持者還是支持在野其他三位候選人，但也認為現在在野陣營分裂的態勢已經無能為力、大勢已去。

王尚智強調，這種絕望式的看好，代表已經有將近20%的在野支持者，對於賴清德會當選的現狀感到絕望，且完全不認為在野陣營的候選人還有任何整合的機會，這是一個警訊。