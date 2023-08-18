機車行收購的機車置物箱內也積水長孑孓。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南登革熱確診病例至今天累計1560例，繼昨天麻豆首增1例，今天佳里區也增1例，疫情擴及21區，逾半個台南都出現病例；面對疫情延燒，但台南市政府登革熱稽督大隊也發現，許多平常疏於防範的地方竟隱藏孳生源，好比畚箕、旗桿座甚至地面孔洞、管線開口都有孳生源，還在機車置物箱也查到孑孓。

台南今天新增63例分別為永康區18例、東區16例、安南區13例、北區5例、南區及中西區各3例，安平區、仁德區、歸仁區、關廟區及佳里區各1例。

台南市政府從8月3日成立登革熱稽督大隊以來，針對原南市6區、仁德區及永康區等8個熱區內社區、工地、學校、市場及髒亂點等高風險場域執行孳清及稽查督導，截至8月16日共稽查350場次，調查2萬7915戶、其中陽性戶234戶，查獲8802個積水容器、328個陽性容器。

衛生局指出，近期時有強降雨發生，社區存在相當多的積水容器，許多空屋空地亦無妥善管理，或堆積大量廢棄物，或有雜草叢生、地面積水情況，甚至許多容器孳生病媒蚊孑孓，這與國家衛生研究院近期病媒蚊密度監測數據不謀而合，顯示雨後積水是病媒蚊孳生大溫床。

此外，稽督大隊亦發現，許多民眾易忽略處往往是隱藏孳生源所在，如畚箕、金爐、旗桿座、廢棄飲料杯、廢棄安全帽、接冷氣水的容器、放在盆栽內的蛋殼、水桶堆疊的縫隙、水管類建材、建築廢棄物、帆布凹陷處、地面孔洞、管線開口等，提醒民眾要多加留意，盡速巡視戶內外有無這些容器，務必要趕盡殺孑。