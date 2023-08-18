推動囤房稅2.0，財政部今天預告「房屋稅條例」修正草案，房屋要適用「自住」稅率，除現行規定本人、配偶或直系親屬需實際居住，修法後將增訂「應辦竣戶籍登記」；同時，為簡化稽徵作業，房屋稅設定納稅基準日為每年2月底，變更使用情形申請以適用不同稅率的期限為3月22日。

政府拍板推動房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0方案，合理化房屋稅負，財政部今天預告「房屋稅條例」修法草案，預告期30天，完成預告程序後，財政部將儘速陳報行政院核轉立法院審議，盼年底完成修法，明年7月1日起實施，民國114年5月房屋稅開徵適用。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低；現行「自住」房屋定義要件，僅規定房屋無出租使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用；不過，這次修法後將增訂，要符合「自住」須辦完戶籍登記。

修法後，單一自住房屋現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，而適用稅率為現行的自住稅率1.2%。

「非自住」房屋方面，囤房稅採「全國歸戶」，法定稅率從1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋；地方政府均「應」按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

也就是說，各地方政府都須推動囤房稅；所謂「全數累進」，財政部舉例說明，民眾在全國持有5戶非自住住家用房屋，其中2戶位於A市，3戶位於B市。假設A市訂定的差別稅率為全國持有2戶以下均2.4%，3戶以上均3.6%；B市全國持有3戶以下均3%，4戶以上均4.8%。

民眾的5戶房屋，須分別按A、B兩個縣市的「全國持有5戶級距」稅率課稅，也就是A市2戶均按3.6%，B市3戶均按4.8%，均為兩個市最高級距的稅率。

此外，房屋稅為每一年繳一次，但現行是按月計算，以往的徵收作業，由地方稅捐稽徵處逐月訪視使用情況，若房屋使用情形有變動、比如出租等，將牽動適用稅率不同。由於新制上路後採「全國歸戶」，實務計課將更為複雜，財政部表示，新制予以簡化，改按年計徵，並以每年2月最後一天為納稅義務基準日。

同時，房屋稅維持每年5月1日起至5月31日止徵收，課稅所屬期間為前一年7月1日起至當年6月30日止。

房屋使用情形若有變更，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40日、即當年3月22日前，向當地主管稽徵機關申報；使用情形變更後，導致稅額減少者，若逾期申報，自次期開始適用；使用情形變更導致稅額增加，則從變更的次期開始適用。

換言之，民眾一整年有幾間房需繳納房屋稅，端視2月底納稅義務基準日當天持有戶數；3月22日則是根據使用情形，決定每個房屋適用的稅率為多少，而若想適用「自住」稅率，民眾需在3月22日前遷入戶籍，並向稽徵機關申報。