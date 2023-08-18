行政院通過《道路交通安全基本法》草案，制定「行人交通安全政策綱領」，首納零死亡願景，除將分4年400億改善行人交通工程，未來考照難度及項目都會增加。「Yahoo奇摩」今(18日)起針對「道路交通安全基本法草案中，未來機車將要增加路考項目，你是否贊成？」進行網路民調，截至晚上，竟有71.2%網友贊成未來機車增加路考項目，但也有22.7%的網友表示不贊成。

「Yahoo奇摩」今(18日)起針對「道路交通安全基本法草案中，未來機車將要增加路考項目，你是否贊成？」進行網路民調，截至晚上8點，已有逾1700名網友投票，58.6%網友表示非常贊成、12.6%表示有點贊成；13.8%表示完全不贊成、8.9%表示不太贊成；6.1%不知道/沒意見。

該民調也針對「最近政府通過多項行人路權法案，你認為對於改善台灣交通是否有幫助？」進行調查，有30.0%的網友認為還算有幫助、14.7%的網友認為非常有幫助；27.2%認為不太有幫助、24.4%認為完全沒幫助；3.7%不知道/沒意見。