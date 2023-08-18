胡瓜主持民視《全能歌手》上周賽事激烈，淘汰張靜雯、張凱喆，讓留下來的選手紛紛表達不捨，但只能接受殘酷的結果，胡瓜表示這是人生過程，安慰被淘汰選手當作體驗人生，說不定有知名經紀人相中就出道，要大家心態跟抗壓程度上也是「全能」的，甚至還在台上模仿起緬甸話，看似對答如流笑壞眾人。

比賽來到為期2周的「國台雙聲帶 高壓淘汰賽」，舞台上剩下的10位選手中，這2周要分別演唱國語、台語各一首歌。來自緬甸的張龍演唱《我愛的人》希望感動電視機前觀眾朋友，但沒想到即興說緬甸語，讓主持人胡瓜詢問他名字怎麼講，講了一段緬甸話後，胡瓜也模仿緬甸語還對話起來，看似對答如流的外語交流，還有人歪樓說他們在講義大利語，逗樂現場所有人。

選手李佳瑜將自身經歷演唱《言不由衷》這首歌曲，溫柔的歌聲詮釋徐佳瑩歌曲，在其中一句副歌歌詞，用「氣音」來演唱，卻被閻奕格直點其實可以用自己的方式，胡瓜更是建議要李佳瑜重唱一次，認真的態度重新演唱第一句，就讓閻奕格老師眼淚落下，深深感受的她愛唱歌的熱情。