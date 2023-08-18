埔里福興遊客中心攜手當紅貼圖主角白爛貓舉行「藝術旅圖展」，透過貼圖主角帶民眾認識南投縣景點。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

藝術旅圖展即日起至9月24日免費觀展，展覽期間還能在福興自行車悠遊驛站免費租借自行車逛埔里。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

自行車領騎人將帶遊客玩埔里福興溫泉及眉溪四庄，了解平埔族在埔里開墾的人文故事。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府推廣福興溫泉區綠色觀光，在遊客中心設置自行車悠遊驛站，並攜手當紅貼圖主角白爛貓舉行藝術旅圖展，即日起至9月24日免費觀展，還能免費租借自行車逛埔里；20日也開辦首堂「自行車領騎培訓課程」，報名者免費受訓，跟著講師學習領團眉角、騎乘手勢及導覽解說，帶遊客從福興溫泉遊客中心出發走讀眉溪四庄。

埔里福興溫泉區佔地逾55公頃，主要是南投縣府為了安置廬山溫泉區業者而規畫，成功挖出4口泉質符合溫泉法標準、每日出水量可達2600噸溫泉水的溫泉井，溫泉區除旅館區、商店街及大型旅館區外，並設置有壘球場、遊客中心、親子共融公園等公共設施，未來也將設置露營示範區，並計畫引進電動環保無人自駕車，目前已有幾家業者取得建照興建溫泉飯店或賣場，縣府也舉行系列活動推展。

觀光處表示，福興溫泉周邊觀光資源豐富，包含能高瀑布、能高親水公園、中台禪寺、正德大佛等，自行車慢旅是最能體驗在地的方式，因此在福興溫泉遊客中心設置自行車悠遊驛站，即日起至9月24日攜手當紅貼圖主角白爛貓舉行藝術旅圖展，展覽期間驛站每日上午8時30分起提供遊客免費租借自行車，每次借用時間3小時，騎乘範圍僅限埔里鎮，須當日歸還。

此外，20日也舉行「福興溫泉低碳自行車領騎培訓課程」，首堂課提供在地民眾免費接受培訓，課程內容主要為領騎導覽實務，學員跟著講師學習領團眉角、騎乘手勢及導覽解說等，深入的了解當地的觀光資源，未來帶遊客從福興溫泉遊客中心出發，沿途除放鬆心情欣賞風景，透過導覽解說讓遊客了解眉溪四庄的人文歷史，來一場埔里小鎮深度漫遊。

埔里鎮公所指出，福興溫泉區附近眉溪四庄包括守城社區、牛眠社區、大湳社區及蜈蚣輪社區，昔日為平埔族進入埔里的主要居住地，族人主要共同敬仰「番太祖」，因為漢化緣故，如今各有宗教信仰，如基督教牛眠教會、主祀玄天上帝的天奉宮等，豐富的人文與優美自然環境，透過「福興溫泉低碳自行車領騎培訓課程」讓在地青年更認識故鄉，帶遊客了解故鄉之美。