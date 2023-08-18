陶晶瑩當評審長。（三立提供）

三立都會台《全明星辯論會》上周播出後，吳怡霈覺得黃豪平隊長最耿直，黃豪平則在當天留言說：「我不想再相信人性了，全場就我最壞啊！只有我敢給淘汰名單啊！」因為評審長陶晶瑩公布要請兩隊長選一個隊友淘汰，黃豪平他就直接點名賀瓏，連網友都覺得好殘忍。

本周辯論主題「人類社會應不應該暫停開發AI系統」，陶晶瑩覺得人是感情的動物，沒有一個機器可以取代黃豪平的激動，也沒有一個機器可以展現團隊的向心力。而黑隊隊長黃豪平本週出大絕，竟綁架辯題，讓白隊措手不及，全都即興演出，也讓辯論進入一個前所未有的狀況。

黃豪平看到題目後，身為反方的他們，直接把議題導向不只是「是否該暫停開發」，而是導向「完全停止開發AI系統」，讓同隊的吳怡霈非常的傻眼，還自爆說因此跟黃豪平吵了一架，因為她事先準備的稿子完全沒派上用，讓她會覺得自己要變廢棒了。

但陳大天卻認為，這是一個很恐怖的招式，一定會殺得白隊措手不及。果然，辯論一開始，擔任白隊的第一棒倪暄，完全沒察覺黑隊的已經悄悄轉轉換了說法，馬上陷入黑隊的陷阱，接下來的凱莉及蘿莉塔雖然發現了黑隊的招式，卻也只能即興演出，想到什麼說什麼。事後朱琦郁大翻白眼，覺得怎麼會搞這種招，連經驗豐富的侯昌明也覺得這招真的很貝戈戈，只有凱莉卻覺得爆好玩的，逼大家即興演出。