民進黨立委賴品妤近日因反核議題槓上藍營，反遭踢爆其父賴勁麟是雲豹等19家能源公司的董事長，引發外界質疑是否有弊。雲豹創辦人、執行長張建偉今(18日)也出面回應。前立委郭正亮指出，台灣的光電標案，綠能公司要做土地整合、排隊等台電接饋線，都要靠地方、中央的民代開協調會和關說，就是有利於「政商勾結」的設計，這是蔡英文總統的失政造成，難道民進黨沒責任嗎？

張建偉今日接受《POP撞新聞》專訪，指出2016年剛做起時，主要經營雲林、嘉義、台南、彰化，想找與地方溝通的橋樑，當時的第二大法人代表是賴勁麟，又恰好是雲林人、地方熟知的仕紳，因此換賴擔任董事長。張也強調，綠能、核能在藍綠都有支持者，沒有對錯、不能以偏概全。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，張健偉其實講了大實話，雲豹能源確實也是正當公司，但因為要搞通地方政府甚至中央政府，因為地方有土地整合的問題，需要很多民代開協調會，還要應付當地居民、護樹團體等抗議，所以才要找有名望的政治人物來當「門神」。

郭正亮也直接點出，賴勁麟是雲林人，之所在嘉義、雲林、彰化也能發揮影響力，「顯然就是新潮流」，因為賴認識的大多也是新潮流。

郭正亮坦言，這件事不是法律問題，而是觀感問題，民進黨反批國民黨有8個人在不同的綠能公司當董事，但綠營新潮流是一整個派系，這不是更嚴重嗎？不用檢討嗎？

「這是蔡英文的失政造成的！」郭正亮表示，日本、印尼的太陽能電標案是政府把土地整合完，再交給綠能公司，就沒有爭議，光電廠來標案也不用處理土地整合，單純靠經營能力和技術獲得標案。

郭正亮指出，台灣的狀況是，土地整合要地方民代協助、台電要接饋線也要中央民代來協助，因為是BOT案，越早接饋線就越早賺錢，「這個標案的設計，就是有利於政商勾結的設計！難道民進黨沒有責任嗎？為什麼會把綠能標案設計成這樣？土地整合要綠能公司去搞，排隊等台電接饋線也要靠關說」。