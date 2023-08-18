女星陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演女主角沈佳宜後，清純可人模樣風靡萬千少男，還被封為「國民初戀」。現年40歲的陳妍希近日再度穿上學生制服，同框3名鮮肉男星看不出年紀落差，更被大讚還原12年前演出《那些年》時的模樣，凍齡美貌太誇張。

陳妍希與陳曉結婚後工作重心都放在大陸，一直以來她被粉絲冠上「氣質女神」、「國民初戀」等封號，尤其是她12年前飾演的「沈佳宜」，成為萬千少男初戀的理想型；昨（17日）陳妍希在微博曬出與3名鮮肉男星原野、許棟銘、王江一的合照，一起穿上學生制服展現青春活力的模樣。

陳妍希與3鮮肉男星坐在一起也毫無年齡差距的感覺。（圖／摘自陳妍希微博）

對此，陳妍希穿上學生制服外還紮起她過去的招牌馬尾，表示想起那些年我們一起看過的沈佳宜，還加碼分享一張她神還原沈佳宜的9宮格照；畫面中陳妍希與12年前電影中的沈佳宜幾乎沒有太大不同，根本看不出歲月的痕跡，凍齡美貌再度驚豔全網。

網友們都被勾起回憶，紛紛激讚陳妍希的美貌，「絕了絕了，12年如一日啊，還是那個沈佳宜啊」、「真的是那些年我們追過的女孩啊」、「根本沒有變耶，好誇張」、「是我的初戀，還是大家的初戀啊」、「看不出已經是個媽了啊」。