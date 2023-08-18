東森《花甲少年趣旅行》明（19日） 播出楊貴媚、洪都拉斯、曾莞婷、威廉、法比歐的香港行第2集，上半天是楊貴媚包辦，下半天則由洪都拉斯負責。大清早楊貴媚帶路前往花園街市，品嚐道地的生滾粥品，為大家開啟活力滿分的一天，接著帶大家復刻《花樣年華》旗袍正裝造型，向經典電影致敬。

換上改良版旗袍的楊貴媚和曾莞婷，舉手投足間盡顯女人味，楊貴媚展現端莊高雅的迷人風采，曾莞婷則辣秀凹凸有致的性感曲線，各自穿出不同風格的韻味，雙金影后與台劇女神同台走貓步，吸睛畫面瞬間引起全場暴動。楊貴媚更大手筆包下復古叮叮車，漫遊香港的文化歷史軌跡，感受今昔面貌的變遷。

午後旅伴間的談心時刻，聊到在演藝圈打滾的真實心聲，曾莞婷自曝：「曾有位同期出道的圈內好友，兩人交情十分要好，時常互相支持和分享，怎料對方竟見不得自己好，反倒暗中造謠中傷她，甚至削價競爭搶代言！」直到某回合作廠商點醒她，才看清了對方的為人，眾人聽完曾莞婷的遭遇，紛紛推薦她去鵝頸橋下打小人，在體驗當地民間習俗之餘，亦能消災解厄祈求平安順遂。

香港行前一直許願去看賽馬的洪都拉斯，這回也終於如願實現，來到了著名的跑馬地馬場，正巧趕上本賽期的最後一天，全員迎來賽馬初體驗，場邊震耳欲聾的加油聲，馬匹們奮力奔馳賽道衝刺，無一不被熱切的氛圍感染，一行人蜂擁下注買彩票，迫不及待參與這場熱血盛事！洪都拉斯滿腦發財夢，自信滿滿地說：「再30分鐘，我就是個富翁啦！」

威廉也逗趣隔空喊話卓君澤：「老婆回去是換房子？還是租房子就看這一把了！」被幸運女神眷顧的曾莞婷，第一次賽馬就上手，手氣旺到擋不住，連二勝順利帶走獎金。然而，命運無情捉弄著洪都拉斯，即便他喊破喉嚨，押注還是通通槓龜，讓他只能無奈地苦笑，小賭怡情的同時兼做公益 。