新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警。（翻攝畫面）

一間位在新北市泰山區黎明路一帶的輪胎鐵皮廠房，今(18)日晚間8時35分許傳出火警。(黃敬文翻攝)

新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警，現場為輪胎倉庫，警消獲報到場時全面燃燒，出動32車91人前往救援，現場無人傷亡，2105火勢熄滅，初估燃燒面積約50坪，火勢待查。