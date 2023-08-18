快訊》新北泰山晚間驚傳火警 輪胎工廠陷入大火 21:052023/08/18 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警。（翻攝畫面） 一間位在新北市泰山區黎明路一帶的輪胎鐵皮廠房，今(18)日晚間8時35分許傳出火警。(黃敬文翻攝) 新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警，現場為輪胎倉庫，警消獲報到場時全面燃燒，出動32車91人前往救援，現場無人傷亡，2105火勢熄滅，初估燃燒面積約50坪，火勢待查。 訂閱影音： 中時新聞網 台南一夜連2起民宅火警 警消救火疲於奔命 雨神專攻中部！5縣市豪大雨特報 最新警戒區出爐 台大化工系實驗室爆炸起火 校方回應了 #輪胎工廠 #火警 #新北 #傳出 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶先全國！「新北Net Zero 碳健檢中心」助企業減碳促進創新轉型 18:222023/08/17 生活 議員批淡海國小人行道殘破 新北工務局反擊：片面判斷 19:472023/08/18 生活 FIBA世界盃熱身賽明開打 新北市府作東款待品嚐台灣美食 19:202023/08/18 生活 新北校園動保教育工作坊 種下生命教育種子 14:292023/08/17 寶島 行人安全再升級 新北市四號公園打造「行人友善環境示範區」 19:372023/08/18 生活 不滿被控家暴 男沿街潑灑汽油揚言縱火 警局前被制伏 16:062023/08/18 社會 「共創永續家園國際論壇」登場 新北分享淨零排放成果 13:032023/08/18 生活 男子深夜怠速超商門口 遇警盤查尋獲摻毒菸油與大量毒品 12:452023/08/18 社會 MeToo相關案逐步攀升 新北警加強一線偵辦能力 16:092023/08/18 社會 「國賓大苑」旅館變豪宅6年未裁罰遭糾正 城鄉局回應了 17:122023/08/18 政治 侯友宜今晚赴三重親頒金勤獎 126位義警獲選楷模 19:402023/08/18 社會 召募青春山海線特色店家 新北輔導行銷最高補助3萬 11:542023/08/18 生活 新北市推國際飲食教育 營養午餐融入異國料理 13:322023/08/18 生活 汐止少年中心辦體驗營 助弱勢少年重拾自信 19:342023/08/18 生活 「海豚教練」王宣堯義務教弱勢童游泳 助習一技之長自給自足 10:092023/08/18 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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