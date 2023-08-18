新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警。（翻攝畫面）
新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警。（翻攝畫面）
一間位在新北市泰山區黎明路一帶的輪胎鐵皮廠房，今(18)日晚間8時35分許傳出火警。(黃敬文翻攝)
一間位在新北市泰山區黎明路一帶的輪胎鐵皮廠房，今(18)日晚間8時35分許傳出火警。(黃敬文翻攝)

新北市泰山區黎明路49號今18日晚間20時35分發生一起火警，現場為輪胎倉庫，警消獲報到場時全面燃燒，出動32車91人前往救援，現場無人傷亡，2105火勢熄滅，初估燃燒面積約50坪，火勢待查。

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