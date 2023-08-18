馬來西亞周四（17日）下午發生空難，一架小型商務噴射機降落前2分鐘墜毀於首都吉隆坡西北部城鎮的高速公路上，機上8人無一生還，地面2名駕駛人遭受波及喪命。飛機乘客之一的家屬周五說，墜機之前，哥哥舉止很不尋常，在飛機上頻頻自拍並傳送給家人，「也許他知道自己就要離開我們了」。

大馬媒體《馬來郵報》周五（18日）報導，49歲罹難乘客沙哈魯阿米爾（Shaharul Amir Omar）的29歲妹妹諾夏希拉（Norsyahirah Omar）受訪時說，哥哥周四搭上這架死亡班機之後舉止很不尋常，發了很多在機上自拍的照片給家人。

諾夏希拉在哥哥位於馬來西亞霹靂州曼絨縣的住處受訪時說：「他以前從來不會在WhatsApp的家人群組分享自拍照，他發的都是一些造訪各處拍下的照片。哥哥必定是因為搭上這個航班而興奮莫名，他很少這個樣子。他告訴家人，上司招待他搭乘這架飛機，他好開心。航程中，哥哥傳送了好多張自拍照片......也許他自知要離開我們了吧。」

Norsyahirah Omar, 29, berkata arwah abang sulungnya Komander (B) Shaharul Amir Omar, 49, tidak pernah menghantar gambar swafotonya dalam aplikasi WhatsApp kumpulan keluarga mereka sebelum ini.



Berita selanjutnya di https://t.co/Q04rwe7Wgd



📸Abdullah Mohd Yusof | BERNAMA pic.twitter.com/oNg6pyYc0t — BERNAMA (@bernamadotcom) August 18, 2023

馬來西亞雪蘭莪州17日發生小飛機失事墜毀於高速公路的空難，機上8人無一生還。

諾夏希拉在全家6個兄弟姊妹之中排行最幼。她說，周四在社群平台看到網友瘋傳的小飛機失事影片後驚嚇不已，立即聯絡哥哥但未果。她說，哥哥是馬來西亞皇家海軍（Royal Malaysian Navy）退役，個性負責，「我們的父親2010年去世後，他就成了照顧大家的支柱」。哥哥不幸罹難後，留下妻子與4名年齡介於12歲與19歲的子女。她說，目前全家人仍在等候當局通知空難死者會否在墜機地點所屬的雪蘭莪州合葬。

失事航班由私人飛航業者JetValet執飛，機型為比奇390（Beechcraft Model 390）Premier 1，周四下午2時08分自吉打州蘭卡威起飛，2時47分聯繫雪蘭莪州梳邦機場塔台，2時48分獲得降落許可，2時51分機場塔台觀測到失事地點出現濃煙，但未接獲求救訊號。

小飛機墜毀於行經雪蘭莪洲首府莎阿南（Shah Alam）附近城鎮艾美娜（Elmina）中央公園的高速公路牙直利大道（Guthrie Highway）。事故發生後現場封閉，蒐證清理作業已完成，周五下午恢復通車，但用路駕駛人仍聞得到汽油焦味。