囤房稅2.0草案今天出爐，各縣市差別稅率雖由地方因地制宜訂定，但財政部將端出參考基準，縣市若已依基準訂定，但仍出現稅損，中央將補足；如果縣市訂得比財政部基準更寬鬆而有稅損，中央將不予補貼；針對消極不推動囤房稅的縣市，則將直接照財政部的基準來課稅。

初步規劃，基準應會區分「直轄市」、「縣市」、「離島」3大模組，訂定不同標準；待囤房稅完成修法，財政部會儘速公告相關基準。

政府推動房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0方案，合理化房屋稅負，財政部今天預告「房屋稅條例」修法草案，預告期30天，草案完成預告程序後，財政部將儘速陳報行政院核轉立法院審議，盼年底完成修法，明年7月1日起實施，後年5月房屋稅開徵適用。

這次修法明定，住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅的適用對象，以自然人持有全國3戶為限，並排除非自然人（比如法人）持有者適用；財政部官員指出，這主要是為防杜房屋持有人藉增編房屋門牌號碼，將房子分割為小坪數，拉低現值，以符合免稅條件，規避囤房稅2.0。

此外，新制雖對囤房族群加重稅負，但單一自住房屋的現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠。

財政部官員表示，考量城鄉差距及居住習慣差異，各縣市因地制宜評定的房屋標準價格不同，因此，財政部授權地方政府分別訂定各自適用的「全國單一自住房屋現值金額」。

同時，為避免地方政府在訂定單一自住房屋現值一定金額及差別稅率時，標準過於寬鬆，導致囤房稅2.0方案形同虛設，同時為使發展程度相近縣市訂定的稅率，不致差異過大，財政部在修正草案中明定，地方政府得參考財政部公告的「基準」訂定。

財政部官員指出，未來地方政府訂有差別稅率及單一自住房屋現值一定金額，且均符合財政部公告的基準，如果仍造成稅收實質淨損失，將由中央政府補足；若地方訂的稅率比財政部基準更寬鬆，而造成稅損，由於地方沒盡到財政努力，中央將不予補貼。

財政部官員表示，地方未訂定囤房稅，可能原因包含來不及修自治條例，但後續未訂囤房稅的縣市，應依財政部公告的基準，計課民國113年7月1日起的房屋稅；換言之，地方政府沒有消極的空間。

官員指出，囤房稅完成修法後，相關基準會儘速公告。所謂「基準」，就差別稅率部分來說，就是以囤多少房為一個級距，而每個級距要課徵的稅率為何；初步規劃，基準大方向上會區分「直轄市」、「縣市」、「離島」3大模組，訂定不同標準。

此外，考量使用執照所載用途為「非住家用」房屋，也可能作住家使用，因此持有多戶非住家用房屋、且未作有效使用者，宜適用較高稅率，財政部這次修法增訂授權直轄市及縣市政府，得視實際需要，就非住家用房屋訂定差別稅率。