在宣布田柾國為品牌大使後，Calvin Klein日前公開形象廣告再度掀起討論熱潮，此次形象廣告陣容豪華包含BLACKPINK Jennie、柾國(Jung Kook)和Kendall Jenner外，以及首度亮相的Alexa Demie及Kid Cudi，不過話題焦點多在Jennie、柾國之上，尤其是Jennie在本季廣告中挑戰自身性感尺度，魅惑的妝容搭配黑色蕾絲透視內衣，迅速累積超過70萬讚、轉發、留言，為品牌再度極大的聲量。

Jennie演譯Calvin Klein2023秋季形象廣告形象爆棚。（Calvin Klein提供/林欣儀台北傳真）

Jennie濕髮造型搭配品牌經典丹寧系列，帥氣逼人。（Calvin Klein提供/林欣儀台北傳真）

此次形象廣告由Inez 及 Vinoodh 掌鏡，Jennie於時尚大片中一共換上五套服裝，並挑戰濕髮、魅惑的煙燻電眼妝容，不論搭配成套的黑色蕾絲透視內衣、品牌經典牛仔丹寧服裝，性感爆棚同時也展現率性的狂野女性氣質。

柾國演譯Calvin Klein2023秋季形象廣告。（Calvin Klein提供/林欣儀台北傳真）

相比較後柾國的形象大片尺度保守很多，於本次大片柾國頂著中長髮，簡單搭配背心、毛絨外套等，展現自在簡約的時髦氛圍，在形象影片中則「中空」穿上丹寧夾克，若隱若現的展現緊實的六塊肌，時而迷濛的與鏡頭互動、時而露出率真笑容，秀氣的臉龐、中長髮的造型，以及若有似無的肌膚，意外撞出中性性感的元素，影片一出立刻收穫80萬人按讚、近十萬人轉發。

相比較後柾國的形象片明顯保守許多。（Calvin Klein提供/林欣儀台北傳真）

自上波形象廣告推出後，Calvin Klein突破過去消費者參與度的成績，憑藉單支廣告於社交媒體上產生17億次的曝光，品牌官方帳號則收穫160萬新粉絲，除社群、公關曝光量之外，Calvin Klein由於找對代言人銷售額也明顯上升，如日前品牌與Jennie推出的限量版膠囊系列，除在社交媒體上產生近七億次的瀏覽量外，該系列主要產品也在發布兩天內售罄、柾國擔任代言人後，則使得品牌所有地區網站訪問量增加39%，銷售額也顯著提升。強勁的消費者需求，也為母公司PVH帶來亮眼的表現，從年初以來股價上漲 20.4%即可看出。