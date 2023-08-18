影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，台北地檢署今年5月二度不起訴港商向心、龔青夫婦，案經台灣高檢署偵查後，17日正式駁回北檢再議，向心、龔青夫婦終獲不起訴確定。前立委郭正亮表示，很多假新聞是蔡政府、民進黨看到後見獵心喜，認為對選舉有利就大肆炒作、自導自演，才在台灣產生影響；他也質疑，有很多荒唐的消息沒人相信，但綠營卻高呼小心假訊息，「到底是誰在擴大？」

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》表示，王立強共諜案是最初是澳洲的親右翼媒體報導，後續王立強就被澳洲檢方羈押。而北檢也說澳洲拒絕司法互助，但後來CIA發現這是一場烏龍。

郭正亮指出，重點不是共諜案從哪裡來，而是蔡政府看到就見獵心喜，認為對選舉有利就大肆操作。台灣有很多認知作戰的假新聞也是這樣，很多內容農場的文章根本沒有幾個人看過、毫無影響力，也可能是某些人為了交差所寫。

「但突然之間綠營就大作特做」，郭正亮續指，有些假新聞原本對台灣毫無影響，但會在台灣爆發影響力，很多都是綠營自己造成，政黨介入把它擴大、自導自演。

郭正亮也提到，很多很荒唐至極、一看就知道是假新聞的消息，綠營就會大作特作，高呼民眾要小心，「到底是誰在擴大這些假訊息？」真的從中國大陸來、對台灣媒體有廣大影響力的新聞真的不多，反而是這種被誇大、引起大眾注意，才是到處都能看到綠營炒作的假新聞。