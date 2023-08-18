地主台灣隊包辦2023國小世界盃國際邀請賽男女金靴獎。（迷你足球協會提供）

2023國小世界盃國際邀請賽為了讓各國友更多互動及交流機會，主辦單位迷你足球協會特別規劃「男女混合菁英挑戰賽」，透過足球肢體動作讓各國之間足球文化更加緊密，地主台灣男女小將林子齊、胡巧柔獲得大會金靴獎。

男女混合菁英挑戰賽A隊總教練由台灣女子冠軍隊杜國勝教練擔綱挑選出各隊菁英，分別由胡巧柔、江亞妮(台灣隊女子)、張之嚴、游承彥(台灣男子)、Alica Saviola Rumba、Aliya Kurnia Santoso(印尼女子)、今村皇翔、名倉慶人、三浦遙、勝田英心(日本)、楊竣恆(馬來西亞)、Nguyen Nhat Minh(越南)等12位組成。

B隊則由日本教練石神恆行出任總教練，挑選出陳芊諭、莊芯菱(台灣女子)、馬承恩、林子齊(台灣男子)、Ananta Sri Jayaandini、Indira Fatima(印尼女子)、黃才華、孫憶勝、RANGANAATHAN(馬來西亞)、由於冠軍泰國隊因行程安排先行離台便由亞軍日本遞補。

二隊雙方以6比6纏鬥至PK賽，在第3顆決勝球時，由胡巧柔領軍的A隊在游承彥操刀時遭守門員擋下，因此無緣獲得雙料冠軍。

A隊胡巧柔在男女混合菁英挑戰賽勢不可擋，射門、盤球、單刀切入樣樣來，個人獨進2球，在這次國小世界盃國際邀請賽以7球獨得金靴獎；表現優異的台灣男子選手林子齊此役雖然客氣地只踢進1球，仍以6顆進球數獲得大會金靴獎殊榮。