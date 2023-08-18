李玟因為控訴《中國好聲音》賽制不公，而遭到製作單位報復侮辱的音檔、影片流出後，也有越來越多人出來揭發黑幕，現有網友挖出陳奕迅曾大爆「導師轉身錄製內幕」，不過當時他並沒照做。

陳奕迅2017年曾擔任《中國新歌聲2》（即《中國好聲音》）的導師，同期導師還有周杰倫、那英、劉歡，後來他上香港節目談起當導師經歷，也透露曾被製作單位要求「按鈕轉身」。

他表示當時是盲選階段，某位女學員唱得還不錯，但他覺得還達不到轉身的程度，但導演卻叫他和那英「按一下，按一下」，陳奕迅表示應該是另一位導師劉歡按了，所以製作單位希望他也按一下。

陳奕迅中國新歌聲內幕爆料。（影／取自ViuTV的YouTube）

其他來賓圓場表示「製作單位希望你們按下去，不讓劉歡獨佔學員，讓你們可以爭」，陳奕迅也認同「有個drama（節目的戲劇性）」。他也自己猜測，應該是該學員外型不錯，當天穿短褲露長腿，可能這樣增加節目可看性，才希望他們按鈕，「很正常的」。不過事後節目組發聲明否認，更表示陳奕迅的話被斷章取義播出，表示絕對不會干預導師的選擇。