許多有睡眠問題的人翻來覆去就是睡不著！不過一名40多歲的男子表示，他只要一躺下就能「秒睡」，還對此感到自豪，沒想到醫生聽完馬上察覺到一個警訊，立即為男子安排健康檢查後，果真查出高血壓、膽固醇過高、頸動脈粥狀硬化等問題，直說「中風機率高」，醫師強調，未必要追求秒睡，「睡得好、睡得久才會健康」。

家醫科醫師黃慧倫日前在節目《醫師好辣》分享病例，一名40多歲的男子對於能「躺下秒睡」相當自豪，不解患有睡眠問題和慢性病的父親為何需要看醫生服用睡眠藥物，黃慧倫好奇問，「你睡得好嗎？」男子坦言「不算很好」，且夜間若醒來上廁所，就很難再度入睡。

黃慧倫一聽直說「秒睡不代表你很健康」，認為秒睡又睡不好是一個警訊，後來遂建議男子安排健康檢查，結果竟然真的發現高血壓、膽固醇過高、頸動脈粥狀硬化等心血管疾病。黃彗倫進一步解釋，過去有研究指出，睡眠品質不佳，秒睡、睡得短，都可能會導致血壓波動過大、血管壁發炎等症狀，甚至衍伸出血管老化、阻塞等毛病，「中風機率高」。

對此，黃慧倫告誡男子必須要控制血壓、膽固醇，並培養良好的睡眠習慣，強調未必要秒睡，主要是睡得好、睡得久才會健康。另外，黃慧倫提出4種身體可能過度勞累的跡象，包括：秒睡、腦霧、容易感到煩躁、睡前想吃東西，讓大家可以簡單的自我檢視。