「不老男神」林志穎在去年7月發生自駕車禍，造成身體多處重傷，經過長時間治療和復健，才慢慢重回螢光幕前；最驚喜的是，林志穎更加入高張力競賽節目《披荊斬棘》，他也在節目上提及車禍一事，透露當時飽受難以形容的疼痛所苦，還暴瘦10多公斤，坦言「傷得蠻重的，一不小心就半身不遂」。

林志穎在確定出演《披荊斬棘》後，節目未開播就引起熱烈討論，尤其林志穎還歷經大劫，昨（17日）他才透過微博展現決心，在家人勸說和擔心他的身體的情形下，他認為人生總是要試一試，儘管不知道能持續多久，但他想要努力看看。

林志穎在節目中證實車禍相當嚴重，差點半身不遂。（圖／摘自芒果tv《披荊斬棘》微博）

今（18日）《披荊斬棘》釋出先導篇，林志穎也在節目中聊到車禍的狀況，親自證實傷得很嚴重，甚至差點半身不遂；他回憶車禍後治療和復健的時光，不只體重暴瘦10多公斤，每個小時都會被叫起來，以防他意識不清楚或有任何不可預料的狀況，「那個疼痛很難去形容，只要不吃止痛藥，就痛得不得了」。

而節目先導篇播出後，兩岸三地的粉絲見到林志穎能健康回歸都很開心，也有不少網友注意到，林志穎疑似在車禍後，臉部有微妙的改變，但立刻有鐵粉替他叫屈，直言林志穎能回來就很感動，不要放錯重點。