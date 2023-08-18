最近陷入先後跟攻城獅、台新簽約風波的中華藍後衛林秉聖，18日在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，秉持賽前放話：「專注打球！」隨即貢獻全場最高25分，助中華藍87比74力退中華白，明晚將跟同拿開幕6連勝的美國交手。

林秉聖說：「感謝隊友與教練的信任，我不想讓隊友失望，才有這種表現，我就是那種非常有信心的球員，」至於昨天場邊不時傳出對他的噓聲，林秉聖也強調，「我就是努力享受球場上的感覺，就是專注於比賽當中。」

今晚阿巴西（臀大肌受傷）、林庭謙（感冒）輪休，中華藍總教練桑茂森說：「我們教練團每天都會針對先發陣容討論，會讓林秉聖先發，因為他除了可以分擔我們控球上的困難，也有足以依賴的防守，轉換更有一定張力。」

其實不只林秉聖，效力SBL台銀的張家禾，今天也替補拿下19分，桑茂森說：「不管是秉聖或家禾，他們都證明自己是可在國家隊名單之內的球員，或許過往國家隊不會想到他們，經過這場比賽後，都能變成徵召名單。」

「其實我跟對手中華白球員的年紀沒差多少，因為不算學長，而是同學，」張家禾表示，「我就是努力保持心態一致，在場上做好教練團的指示，就算碰上亂流也不慌張，因為還有學長在。」阿提諾也拿17分、15籃板。