高雄市17日清晨下起大雷雨，多處傳出淹水災情。國民黨智庫執行長柯志恩表示，當年前高雄副市長李四川鋪柏油路、清水溝時，還被人家酸言酸語，「Wecare高雄」如今在哪裡？趕快呼叫一下，還要提醒他們關心高雄，就不要有雙重標準。

柯志恩18日在中天《廟口開講》節目中表示，當年高雄淹水，前高雄市長韓國瑜和李四川要由基礎工程做起，主張路平、燈亮、水溝通，大家都說是里長水準。現在證明若水不通、地下水道不清，下雨就是淹水。

柯志恩接著指出，賴清德擔任行政院長時，曾對台南淹大水表示，沒有一個縣市下這麼大的雨，每個縣市都會淹水。這種極端氣候，下雨都會淹水，是在打臉當時的副總統陳建仁；南投縣長許淑華也表示，南投沒有人預期雨會下這麼大，陳建仁卻非常冷血的告訴她沒有「超前部署」，所以賴清德講這句話，是在打臉陳建仁？

柯志恩點出，高雄地下水道是看不到的，身為一個縣市首長當然會很想興建一個大家看得到的工程，當作政績。但真正的基礎工程，就是當初李四川幫大家鋪柏油路、清水溝時，還被人家酸言酸語，那時的「Wecare高雄」如今在哪裡？「Wecare高雄」現在的網站寫的東西跟高雄無關，趕快呼叫一下「Wecare高雄」，關心高雄，就不要有雙重標準。