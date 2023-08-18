嘉義縣防堵登革熱疫情 ，防疫志工訓練再升級。（嘉義縣政府提供 ／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣防堵登革熱疫情 ，縣長翁章梁到六腳鄉灣南村帶頭清潔環境。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、大林鎮陸續出現登革熱病例，目前累計6例，縣府防堵疫情擴散，推動「村里清潔大作戰」，今天縣長翁章梁到六腳鄉灣南村帶頭清掃環境，並要求移除廢棄車輛，減少髒亂死角，輪胎、無主廢棄車輛強力清除、開罰。

嘉義縣防堵登革熱疫情，翁章梁帶頭，偕六腳鄉長黃鉦凱、環保志工隊、水環境巡守隊、灣南社區發展協會、灣南村民等約150人，合力清理道路1.2公里、垃圾2公噸、廢竹木4公噸，移除2輛廢棄車輛。

翁章梁表示，縣府號召大家一起動員防堵疫情更有力，出動大型機台清潔環境更有效率，一步到位清除髒亂及登革熱潛在威脅，也請鄉親採取「巡、倒、清、刷」清潔環境4步驟防疫，而若出現發燒、頭痛、後眼窩痛等症狀，要立即就醫。

嘉義縣衛生局表示，目前全縣累計6例本土確診案例，嚴格防疫，一接獲疑似登革熱案例通報，立即展開個案居家及工作地周圍疫調、孳生源清除及防蚊措施等衛教，訓練60名志工作為防疫尖兵，投入防疫工作。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，最近1例大林鎮本土確診案曾到梅山鄉果園工作，第一時間已完成化學噴消及孳生源清除，17日疾病管制署南區管制中心機動防疫隊到場評估成效，查到大檳榔落葉及2處大量輪胎積水孳生陽性孑孓。

趙紋華說，雖然輪胎有大型帆布蓋住，仍有雨水滲入，輪胎及帆布都有孳生源，並發現數隻成蚊，已立即投藥，呼籲民眾輪胎若沒有用途，盡速讓垃圾車載走，若不配合將依法開罰。

嘉義縣環保局則表示，依法占用道路廢棄的車輛，經勘查認定後張貼通知於車體明顯處，張貼日起7日無人清理者，強制移車，若有廢棄車輛清運需求可洽詢專線0800-085717。