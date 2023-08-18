大樂透頭獎在「這縣市」開出 1注獨得1億元 23:342023/08/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透1億元頭獎1注獨得，由高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓的好彩鑫彩券行開出。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第112078期今晚開獎。中獎號碼為19、41、21、45、13、24，特別號44；派彩結果，頭獎1注中獎，由高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓的好彩鑫彩券行開出，獎金新台幣1億元。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 大樂透連11槓 4日頭獎累積上看3.1億元 威力彩連16摃 下期頭獎上看3.1億元 臉書搜中獎發票掃碼兌獎 得手5000元後果慘了 #高雄 #1億元 #派彩 #大樂透頭獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 1千元換來3層樓7間臥室及9間浴室 英國奶奶中獎「1.8億海濱豪宅」 08:472023/08/05 國際 同號電子發票中獎 營業人應賠付溢付獎金 18:132023/08/02 財經 王品寫下最強Q2獲利 上半年賺快1個股本 18:392023/08/03 財經 美國兆彩佛州幸運兒獨得501億 美樂透史上第3高 20:252023/08/09 國際 「這縣市」喜迎億萬富翁！大樂透3.16億頭獎一注獨得 22:092023/08/04 財經 異想天開！「手寫」竄改發票號碼領獎 2男賺32萬被逮了 13:232023/08/09 社會 《金融》繳稅帶動 6月刷卡金額飆5281億元新高 07:382023/08/11 財經 颱風天強行上山下海 中市已開出12張勸導單 11:342023/07/27 生活 長興擴大搶進光固化商機、8月新產開出 19:272023/08/15 財經 下班快買！大樂透今飆3.1億 3生肖中獎機率高 08:532023/08/04 運勢 《半導體》台灣光罩H1獲利締新猷 7月營收寫今年次高 14:492023/08/07 財經 《時來運轉》他挑足球「正確進球數」串6關100元中獎228,614元獎金 06:302023/08/08 體育 中了就辭職！大樂透上看3.1億 獎號出爐 21:022023/08/04 財經 《時來運轉》他足球「串5關」500元中獎284,351元獎金 06:302023/08/15 體育 婆婆偷中獎發票媳婦氣炸！ 老公勸「別執著」：那不是正財 21:472023/08/11 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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