大樂透第112078期今晚開獎。中獎號碼為19、41、21、45、13、24，特別號44；派彩結果，頭獎1注中獎，由高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓的好彩鑫彩券行開出，獎金新台幣1億元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。