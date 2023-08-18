韓國男星金南佶出道20年首度來台，今（18日）晚在Zepp New Taipei舉辦「2023 KIM NAM GIL GLOBAL TOUR ‘AGAIN’ in TAIPEI- FAN MEETING」，吸引1200名粉絲到場支持，不過下午受訪時，聊到鬼月議題，他立刻高八度透露自己害怕到整晚都沒睡好，活動一開始，他再度主動提起「因為我很怕鬼，今天要早點回飯店」，前半段似乎看起來有點六神無主，幸好在粉絲的鼓勵下，後半段漸入佳境。

金南佶今天以抒情歌—金東律的〈Reverberation〉帥氣登場，結束後還用中文問粉絲「好聽嗎？」並稱，因為自己念中文系已經是10年前的事了，現在只記得自我介紹「我是金南佶」以及「對不起」、「沒關係」，但發現最近一起拍攝的服裝組工作人員有位來自台北，便向對方學了一點中文。後來聊到這次巡演，他抱歉地說，因為突然有了拍攝行程，不得不取消香港場演出，立刻雙膝下跪喊「對不起、對不起」，突如其來的舉動讓全場驚慌，讓金南佶趕緊解釋「我之前問『對不起』是在什麼場合要說的，對方就說罪該致死的時候再說」。

但聊到一半，金南佶又突然自己說起，「因為我很怕鬼，今天要早點回飯店，昨天忘記先敲門再進房間，現在整個人起雞皮疙瘩，昨晚沒睡好」，還開玩笑說：「還是今天的活動可以到晚一點，4點以後再回去好了！」讓所有粉絲嗨翻，但馬上又改口「因為今天是火熱的禮拜五，我還是想讓大家早點回家啦！」還笑說：「我很愛台北，若不是鬼月的話就更棒了」。而他以話多出名，活動上似乎是想多花點時間跟粉絲聊天，因此還直接在舞台上說「為什麼這麼急？一直催、一直催」，還不小心爆粗口，真性情的表現，讓全場歡笑聲不斷。