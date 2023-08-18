花蓮地檢署指揮警調偵辦跨境詐騙案，破獲位於花蓮縣壽豐鄉某民宿作為跨境電信詐欺機房，一口氣逮30名嫌犯，還有港籍人士參與犯罪，他們涉嫌以「AI變臉程式」偽裝公安，行騙中國大陸民眾，專案小組17日到場搜索，竟有人藉機跳河脫逃，還有人將手機放置烤箱加溫企圖滅證，搜索後扣押現金、毒品、手機等證物，檢方向法院聲押蔡姓等30人，今晚花蓮地院裁定全數羈押禁見。
檢方發現，這批詐騙集團自我訓練嚴格，提供詐騙成員「教戰手冊」，模擬問答，若成員沒背熟，就會被罰寫「心經」。此外，另有多名通緝犯參與該集團，逃避司法追緝，暗中繼續行騙民眾，相當可惡。
全案由花檢檢察官王怡仁指揮高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦，專案小組17日上午持法院核發的搜索票，到壽豐鄉這處民宿搜索，當場逮捕蔡姓男子等30人，查扣智慧型手機39支、筆記型電腦9部、愷他命毒品229.65公克、現金17萬3000元，及假公安制服、帽子、證件等物品，檢方依加重詐欺取財罪、組織犯罪條例等罪嫌，一口氣聲請羈押30名被告。
詐騙集團在民宿四周設置密錄設備監控，每天工作結束，會收回手機並刪除詐騙紀錄。為取信被害人，詐騙除打電話藉口涉犯刑事案件，為取信被害人，還布置公安辦公廳舍場景，再穿著假公安制服、帽子，且偽造人民檢察院公文，以變臉程式的深偽技術（Deepfake），假冒北京市公安局人員視訊，引誘民眾受騙上當，相當狡猾。
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