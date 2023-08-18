YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，上下兩集影片合計超過600萬觀看，成為近日網路焦點。家樂福也跟上這波熱潮，趁勢推銷樂高杜卡迪(Ducati)模型，「輕鬆升級當A哥」，幽默貼文讓網友笑翻，直呼這局IKEA輸慘了。

家樂福近日在臉書粉專發文「不用全貸，也能買的Ducati」、「想當A哥就靠這次」，趁勢推銷樂高杜卡迪重機模型，特價僅2499元，還逗趣表示「輕鬆升級當A哥」。

貼文PO出立刻引起廣大迴響，就連杜卡迪台灣官方也忍不住在下面留言「這個出彎速度快到我們都想升級了」，其他網友也揶揄：「這跟風速度比山道猴子騎車的速度還快耶」、「請問小編，我買了這個杜卡迪的積木之後，身邊的妻辣會跟A哥一樣多嗎？」、「請問有0元交車嗎？我想把kawasaki升級一下」。家樂福小編也一一幽默回應：「平常有練有差」、「七辣不確定，付款分的期可以考慮追上A哥」、「首期付$2,499，後面0元」。

過往一向第一時間跟上時事的IKEA粉專，截至18日晚間10點半，IKEA粉專仍未有相關發文，讓網友忍不住留言：「這次IKEA輸慘了」、「看來其他賣場遇到高手了」、「IKEA小編還在睡啊」。

YouTube影片「山道猴子的一生」由Eric Duan所創作，內容講述一位年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世，而故事中的A哥騎乘的就是杜卡迪重機。由於故事貼切寫實，引發網友關注，上下兩集加起來觀看次數超過600萬次。