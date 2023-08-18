女星歐陽靖是資深女演員譚艾珍的女兒，與日籍攝影師小菅亮輔有過一段婚姻，離婚後獨自帶著兒子「新醬」，和母親定居台南，不時會在社群分享近況。日前歐陽靖罕見因育兒問題暴哭，還吐苦水表示後悔當單親媽媽；沒想到3歲的新醬1暖心動作，讓她深深感動，更坦言「這輩子沒被男人這樣疼過」。

歐陽靖17日在臉書分享育兒生活的大危機，她第一次在兒子面前放聲大哭；歐陽靖提到自己忙於工作和照顧生病的新醬，已經超過一個月無法好好休息，讓她直言「育兒是甜蜜的負擔，沒有錯，5%是甜蜜、95%是負擔」，但她也誇獎新醬是乖小孩。

不過，在各種不適感受衝擊下，歐陽靖有了生命中第一次椎心刺骨的「後悔」，就是後悔當單親媽媽，她真心地說，「一個人扛下所有真的太累了」，才會在新醬身邊嚎啕大哭。沒想到被媽媽突發反應嚇到的新醬，坐在她身邊說，「媽媽sad…媽媽哭哭…擦擦…」，接著不再哭鬧把飯吃完、水喝光。

看到3歲兒子新醬如此懂事，歐陽靖被兒子的貼心感動，也讓她不後悔當媽媽，儘管真的很累，但她形容新醬的暖舉，是她這輩子都沒被其他男人這樣疼惜過的，忍不住笑說，「遇不到好男人就自己生一個」。文章底下也有許多網友留言鼓勵加油，對她說辛苦了。