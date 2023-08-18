中天新聞戶外節目《廟口開講》18日前進高雄市前金區萬興宮舉辦，國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人、「最美發言人」李明璇也登台短講，砲轟民進黨的綠能爭議，痛批綠營幹盡壞事，讓人民的生活越來越辛苦。

李明璇今晚登台把砲口對向綠營，大酸保育類動物「雲豹」，在民進黨執政下，可以保護總統蔡英文「勘災不怕淹水」、讓民進黨「選舉不怕沒錢」，綠能公司賺錢，但台電虧損四千億，「台電虧的是國家的錢、是人民的納稅錢。」

李明璇痛批，「民進黨護航無極限、雙標無極限，民進黨執政之下，一開口就說謊」，從台南88槍光電弊案到現在的能源公司，民進黨所謂的2025非核家園，就是他們的金錢遊戲，她也直接點名對手拿了雲豹能源100萬元的政治獻金，是全民進黨最多。

李明璇也高呼，已經忍了7年，如果沒有民進黨，政府就不會大撒幣、就會有真正的新聞自由，中天也不會被關台、孩子不用吃萊豬，綠能公司通通都在發大財，他們賺得飽飽、但人民的生活越來越辛苦。「7年過去了，距離明年投票還有148天，我多麼渴望明天就可以投票，我多麼希望我明天就可以下架這個執政黨，可以下架這個無良的民進黨！」